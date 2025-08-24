23 جريحا في حادثي مرور منفصلين في وهران وتلمسان

شهدت ولايتا وهران وتلمسان، صبيحة الأحد، حادثي مرور أسفرا عن إصابة 23 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأفاد البيان، أن إسعافات الحماية المدنية تدخلت على الساعة 07سا45د من أجل حادث انحراف حافلة بالطريق الولائي رقم 20، بلدية بوسفر والدائرة عين الترك.

خلف الحادث إصابة 11 شخصا بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وفي حادث آخر بولاية تلمسان، تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا45د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 98 سيدي موسى بلدية ودائرة ندرومة

خلف الحادث إصابة 12 شخصا بجروح مختلفة، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.