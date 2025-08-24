-- -- -- / -- -- --
23 جريحا في حادثي مرور منفصلين في وهران وتلمسان

الشروق أونلاين
صورة متداولة لحادث تلمسان

شهدت ولايتا وهران وتلمسان، صبيحة الأحد، حادثي مرور أسفرا عن إصابة 23 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأفاد البيان، أن إسعافات الحماية المدنية تدخلت على الساعة 07سا45د من أجل حادث انحراف حافلة بالطريق الولائي رقم 20، بلدية بوسفر والدائرة عين الترك.

خلف الحادث إصابة 11 شخصا بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وفي حادث آخر بولاية تلمسان، تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا45د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 98 سيدي موسى بلدية ودائرة ندرومة

خلف الحادث إصابة 12 شخصا بجروح مختلفة، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

توقيف 288 شخصًا محل بحث وضبط مخدرات وأسلحة بيضاء

سفيرة الهند: “الجزائر شريك رئيسي وحاسم”

الجزائر تنضمّ إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

ألعاب جديدة تعيد للأطفال بهجة الحركة وتحررهم من قيود الشاشات!

الناقلون يمتثلون لقرار منع الحمولة الزائدة بالحافلات في العاصمة

القضاء يفتح ملف “إمبراطورية” تزوير جوازات السفر للسوريين

