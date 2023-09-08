23 سبتمبر لانطلاق الدروس بالمؤسسات الجامعية وطنيا

بداري سيلقي شخصيا محاضرة افتتاحية عن الابتكار

حدّدت وزارة التعليم العالي انطلاق الموسم الجامعي، رسميا، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، حيث يلقي وزير القطاع، كمال بداري، المحاضرة الافتتاحية بعنوان “جامعة ابتكارية لجزائر صاعدة جديدة”.

وبهذا الصدد، قال عبد الجبار داودي، ممثل وزارة التعليم العالي، في تصريح لـ”الشروق”، إن مؤسسات التعليم العالي على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة الجدد والقدامى، وهذا بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، إذ ستنطلق الدروس الخاصة بكافة الأطوار وهذا بمجرد الانتهاء من الترتيبات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن البُعد الابتكاري والاقتصادي هو نقطة التحول في مسار الجامعة الجزائرية ومسعى كرسته سياسة الوزير بداري منذ توليه القطاع، وهو ما انعكس على اختيار المحاضرة النموذجية للموسم الجامعي الجاري، والتي ستحمل عنوان “جامعة ابتكارية لجزائر صاعدة جديدة”.

وأشار ممثل وزارة التعليم العالي إلى أن الدخول الجامعي الجاري سيشهد اعتماد التعليم رسميا باللغة الإنجليزية في عدة تخصصات علمية وتقنية وتخصصات أخرى، وهذا بعد تكوين الأستاذة منذ السنة الفارطة وتأهيلهم للتدريس بهذه اللغة، ولفت إلى أن عدد الأساتذة الذين تلقوا تكوينا في اللغة الإنجليزية بمختلف الصيغ سواء في طور الليسانس أو التعليم عن بُعد ومراكز التعليم المكثّف للغات بلغ 30 ألف أستاذ من مجمل 65 ألف، فيما سيتلقى الأساتذة الذين تم تنصيبهم مؤخرا تكوينا أيضا في اللغة الإنجليزية.

وبخصوص تمديد ساعة فتح المرافق الجامعية من مكتبة مركزية ودور المقاولاتية وحاضنات الأعمال ودور الذكاء الاصطناعي في المدن الجامعية إلى العاشرة ليلا، أكد داودي على أن الأمن والنقل سيوفران للطلبة والباحثين، مشيرا إلى أن الوزير قدّم تعليمات لمدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل توفير النقل في المدن الجامعية المعنية، مع تأمين حركة التنقل والتواجد داخل هذه المرافق.

وفي سياق ذي صلة، أكد ممثل الوزارة، بأن الدخول الجامعي الحالي تميّز بالتسجيلات الرقمية للطلبة، إذ أتم جميع الناجحين تسجيلاتهم إلكترونيا من أول مرحلة وإلى آخر إجراء يتعلق بدفع حقوق التسجيل باستخدام “البطاقة الذهبية” بمن فيهم المعنيون بالتحويلات، كما ذكّر ذات المتحدث بالاتفاقية التي تم عقدها مع شركات النقل لتوفيره مجانا للطلبة عبر شبكة النقل بالميترو والترامواي، ليؤكد عزم الدولة على توفير كل الوسائل المادية والتنظيمية اللازمة لدخول جامعي ناجح، مشيرا إلى أن تعداد الأساتذة ناهز الـ75 ألف بعد أكبر عملية توظيف شهدها القطاع، وبهذا، فمعدل التأطير سيكون أستاذ لكل 23 طالبا، وهو مؤشر يقترب من المؤشرات الدولية .