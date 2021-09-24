23 لقاء للعمامرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

عقد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة 23 لقاء مع نظرائه من مختلف الدول وكذا مسؤولي منظمات دولية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر وزير الخارجية رمطان لعمامرة على صفحته الرسمية عبر تويتر تغريدات لمجمل نشاطاته ولقاءاته خلال تواجده في نيويورك خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اجتماعات ماراتونية للعمامرة بنيويورك حول أزمات المنطقة

وأجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اجتماعات ماراتونية بنيويوك مع نظرائه من عدة دول حول سبل التعاون ومستجدات الأوضاع على مستوى القارة الافريقية.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، الخميس، أن الوزير رمطان لعمامرة، واصل نشاطاته الدبلوماسية المكثفة بنيويورك في إطار أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء.

ونشر وزير الخارجية عدة تغريدات على صفحته الرسمية عبر تويتر للقاءات التي أجراها و ما دار خلالها.

كما شارك الوزير في أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي جمع بين ترويكا رئاسة القمة العربية والتي تتشكل من كل من تونس، الجزائر والمملكة العربية السعودية وبين مجلس الأمن الأممي.

عقد وزير الشؤون الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من فرنسا، الغابون، النرويج ومالطا، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق ترقيتها فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة.

لعمامرة يلتقي نظيره الفرنسي وهذا ما دار بينهما

كما أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الاربعاء 22 سبتمبر تناولا فيها مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “محادثات مع جان ايف لودريان، وزير خارجية فرنسا، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية كما تبادلنا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.

لعمامرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

وكان وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد التقى، الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أمين الصفدي، وتطرق معه إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر حسابه على تويتر ” على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية.”

وتابع “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.”