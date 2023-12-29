23 معرضا لمنتجات “دي زاد” بالخارج خلال 2024

تشارك فيها بعثات دبلوماسية اقتصادية

بالموازاة مع فتح معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بالخارج، وتدشين فروع للبنوك الجزائرية بموريتانيا والسنغال التي تمت خلال سنة 2023، والتحضير لتدشين فرع للبنك الخارجي الجزائري بفرنسا المنتظر قريبا، راسلت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية مختلف المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص ببرنامج يتضمّن قائمة التظاهرات والصالونات الأكثر أهمية المنتظرة في الخارج، بداية من الفاتح جانفي 2024، لتحريك الدبلوماسية الاقتصادية عبر بعثات مهمّة.

وأوضحت الغرفة للمتعاملين كيفية تسجيل حضورهم، معتبرة أن المشاركة في مثل هذه المعارض هي سبيل للتعريف بالمنتوج الجزائري وتوقيع صفقات جديدة وجلب المستثمرين ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات، وأيضا لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية التي تولي لها السلطات الجزائرية أهمّية كبرى، حيث يتضمن برنامج غرفة التجارة والصناعة الجزائرية 23 حدثا مهمّا بأكبر الدول الإفريقية والعربية ومختلف مناطق العالم، منها 17 معرضا و6 أحداث مخصّصة حصريا للمنتجات الجزائرية.

ويكشف البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، لسنة 2024، والذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، عن تحضير تنقل الشركات الجزائرية سواء العمومية أو الخاصة للمشاركة في 23 معرضا، منها معارض دولية على غرار المعرض الدولي لطرابلس بليبيا المنتظر بين 15 و21 ماي المقبل والمعرض الدولي لهافانا المنتظر بكوبا شهر نوفمبر من السنة المقبلة والمعرض الدولي لداكار المنتظر بالسنغال شهر ديسمبر.

وفيما يخص الصالونات الدولية الخاصة، سيشارك المتعاملون الجزائريون في معرض “أراب هيلث” بالإمارات العربية المتحدة بين 29 جانفي والفاتح فيفري ومعرض “غولف فود” بالإمارات أيضا في الفترة بين 19 و23 فيفري، إضافة إلى صالون “بروموت” بياوندي في الكاميرون بين 17 و25 فيفري وصالون ومؤتمر خاص بالصحة والتجهيزات الطبية والمواد الصيدلانية بإثيوبيا بين 7 و9 مارس بأديس بابا، وصالون “فوداكس للصناعة الغذائية” بطوكيو باليابان بين 9 و11 مارس.

ويتضمّن البرنامج أيضا المشاركة في صالون التغذية والمشروبات بلندن بين 25 و27 مارس المقبل والمشاركة بصالون “غلوبال أندوستري” بباريس في فرنسا بين 25 و28 مارس حيث يختص هذا الصالون بالمناولة، كما تشارك هذه المؤسسات بصالون “ماكفروت” بميلانو الإيطالية بين 8 و10 ماي المقبل، وهو صالون متخصص في صناعة وتجارة الأغذية الزراعية والمشروبات عالية الجودة والمنتجات المبتكرة، وصالون “سيال” بكندا بين 15 و17 ماي المقبل وصالون

التكنولوجيات الحديثة والمؤسسات الناشئة بباريس في فرنسا بين 15 و18 جوان، وصالون الأغذية “وورلد فود” بموسكو الروسية بين 17 و20 سبتمبر المقبل، وصالون “جيتاكس فوتور” بالإمارات العربية المتحدة شهر أكتوبر والمختص في التكنولوجيات الحديثة، وصالون “سيال” بباريس شهر أكتوبر أيضا والخاص بالصناعة الغذائية وصالون “فوداكس سعودي” بين 16 و19 سبتمبر والمختص بالمنتجات الغذائية.

وبخصوص المعارض الخاصة بالمنتجات الجزائرية بالخارج، فيتضمن البرنامج تنظيم معرض “بلغوس” بنيجيريا وآخر بأديس بابا بإثيوبيا ومعرض بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا ومعرض أبيجان بكوت ديفوار ومعرض الدوحة بقطر ومعرض عمان بالأردن.

ويأتي ذلك بالموازاة مع التصريحات السابقة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد أكثر من مرّة على وجود إرادة قوية لتكريس أسس نموذج اقتصادي متحرّر من الذهنيات والممارسات السابقة، التي أدت إلى تعطيل البلاد، مشدّدا على أن سنة 2024 ستكون اقتصادية، داعيا إلى ضرورة السعي إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقليص الاستيراد، لما لها من قدرات في الابتكار ومساهمتها الكبرى في التشغيل، ورفع معدلات النمو.