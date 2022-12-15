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الجزائر

233 طلب استثمار بالجزائر من شركات كبرى وهذه القطاعات المعنية

الشروق أونلاين
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233 طلب استثمار بالجزائر من شركات كبرى وهذه القطاعات المعنية
ح.م

سجلت المنصة الرقمية للمستثمر التي تم اطلاقها نهاية شهر أكتوبر المنصرم حوالي 233 طلبا على مشاريع الاستثمار الكبرى في عدة قطاعات.

وكشف عن الرقم مدير الشباك الموحد والمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أحمد بريشي، خلال لقاء حول القانون الجديد للاستثمار الذي نظم على هامش الطبعة الـ30 لمعرض الانتاج الجزائري.

وحسب ما أكده المسؤول فإن المنصة الرقمية للمستثمر والتي أطلقها الوزير الأول، في 20 أكتوبر الأخير تعرف  “اقبالا معتبرا” من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين عرفوا عن انفسهم وسجلوا مشاريعهم.

وأضاف ذات المسؤول أن إقبال المتعاملين الاقتصاديين على تسجيل مشاريعهم على هذه المنصة “متزايد”، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن يرتفع عدد المشاريع مع نهاية السنة، بما أن عديد المستثمرين قد انشئوا حسابات على المنصة وبالتالي مرشحين لتسجيل مشاريعهم “قريبا”.

كما أكد بأن “هذه الاستثمارات التي تندرج في فئة “المشاريع الكبرى” تخص بشكل أساسي, قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والصناعة الكيميائية، اما فيما يخص الشبابيك المحلية فان جميع القطاعات معنية تقريبا”.

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