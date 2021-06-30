237 شاطئ ممنوع بها السباحة لسلامة المصطافين!

50 وفاة في المجمعات المائية خلال شهرين

سجلت مصالح الحماية المدنية 50 وفاة في المجمعات المائية منذ الفاتح ماي2021، حسب ما أوردته الأربعاء، حصيلة لذات المصالح، موضحة أن السباحة في المجمعات والبرك المائية ظاهرة لا تزال تخلف الكثير من الخسائر البشرية على المستوى الوطني، حيث تم تسجيل 76 حالة وفاة سنة 2020، غالبيتها أطفال رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت قبل وخلال كل فترة موسم الاصطياف، إلى جانب تسجيل 50 وفاة في المجمعات المائية منذ 1 ماي الفارط.

وأفادت نفس المصالح أن تحليل إحصائيات الخمس سنوات الأخيرة، أوضحت أن الأسباب الرئيسة للغرق، تبقى دائما السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة أو خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة، أي في غياب أعوان الحراسة، وكذا عدم احترام التوصيات والإرشادات الوقائية.

وللتقليل من هذه الحصيلة، يضيف نفس المصدر، اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية عن طريق التحسيس والتوعية، وهذا بتنظيم أسابيع تحسيسية من أخطار البحر والسباحة في المجمعات المائية، منذ 27 ماي 2021 على مستوى كل القطر الوطني، من أجل غرس ثقافة وقائية من أخطار الغرق وأخطار(السقوط والتسممات الغذائية و…) على مستوى الشواطئ، مع التأكيد على التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد-19.

وأفادت ذات المصالح أنه بـ”النسبة لسنة 2021 من إجمالي 596 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني، تم إحصاء 359 شاطئ مسموحا للسباحة التي سيتم حراستها وتحديد 237 شاطئ ممنوع للسباحة لعدة أسباب منها التلوث إلى جانب بعض الأخطار الخاصة التي تهدد سلامة المصطافين.

وفي هذا السياق، قامت المديرية العامة للحماية المدنية خلال هذه السنة بـ”تدعيم جهاز حراسة الشواطئ بـ9.649 عون محترفين وموسميين مهمتهم الوقاية، الحراسة والتدخل في الشواطئ المسموحة للسباحة ضمن الجهاز المخصص لهذا الغرض”.