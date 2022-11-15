24 ألف تذكرة لمباراة “الخضر” أمام مالي لم تبع!

كساد كبير مس فئة الـ700 دج

استمرت حالة العزوف عن اقتناء تذاكر مباراة الخضر الودية أمام المنتخب المالي المقررة الأربعاء، بالمركب الجديد ميلود هدفي على الساعة الثامنة والنصف مساء، وهذا لليوم الثالث على التوالي، إذ لم تتحسن الأمور من ناحية البيع لغاية منتصف النهار، وهو ما يشير إلى عدم تحمس الجماهير الوهرانية أو الجزائرية لمتابعة هذه المواجهة من المدرجات خلافا لما كان عليه الحال في وديتي غينيا ونيجيريا، وبلغة الأرقام فإن أكثر من 24 ألف تذكرة الكترونية على مستوى المنصة الرقمية لوزارة الشبيبة والرياضة “تذكرتي” لم يتم اقتناؤها بعد من طرف الأنصار، من أصل حوالي 32 ألف تم طرحها للبيع.

وشهدت التذاكر من فئة الـ700 دج كسادا كبيرا رغم أنها الأرخص مقارنة ببقية الفئات الموجودة، وهي الأماكن الموجودة على مستوى مدرجات المنعرج، حيث بقيت لغاية منتصف نهار أمس حوالي 16000 ألف تذكرة، أما بالنسبة لتذاكر اللقاء المقدر ثمنها بـ900 دج فهي الأخرى لم تشهد إقبالا كبيرا، وبقي منها ما يقارب 8000 تذكرة، وفيما يخص الفئة الأعلى، والتي يطلق عليها اسم الشخصيات الهامة والمقدر ثمنها بـ3000 دج للفرد الواحد فقد بقي منها ما يقارب 800 تذكرة من دون بيع، رغم أن الملاحظ هو أنها كانت الأكثر إقبالا مقارنة ببقية الفئات الأرخص سعرا، ونفدت التذاكر في على مستوى مدرجين علويين ومدرج آخر سفلي.

وأمام هذه الأرقام والمعطيات يتضح لنا بأن الحضور الجماهيري لن يكون كبيرا مثلما كان متوقعا، وقد لا نشهد مباراة بشبابيك مغلقة مثلما تعودنا، بالنظر إلى عدم أهمية هذه المباراة الودية أمام المنتخب المالي بما أن الخضر ليسوا مرتبطين بأي استحقاق رسمي قريب، كما أن خيبة عدم التأهل للمونديال لا تزال تلقي بظلالها على الجمهور الرياضي الجزائري، وازدادت مع اقتراب موعد كأس العالم بقطر 2022، وإذا ما استمرت عملية بيع التذاكر الالكترونية بهذا البطء الشديد، فإن الحضور الجماهيري لمتابعة أشبال بلماضي لن يتجاوز 15 ألف متفرج في أحسن الأحوال.

أجواء فاترة تسبق لقاء الخضر بوهران

وبشكل عام فإن مدينة وهران التي ستحتضن اللقاء الثالث للخضر بملعب ميلود هدفي الجديد تعيش أجواء فاترة قبل ساعات عن مباراة مالي، إذ لا شيء يوحي بأجواء حماسية مثلما كان عليه الحال في السابق، كما أن المواجهة الودية لم تستحوذ إطلاقا على حديث واهتمامات الوهرانيين، باستثناء البعض الذين لا يزالون يحتفظون بنفس الشغف والارتباط بكل ما يتعلق بالخضر، بل إن الاهتمام الأكبر موجه لمتابعة أخبار المونديال، واستعدادات المنتخبات المشاركة، وجاهزية دولة قطر لاحتضان أكبر محفل كروي على وجه المعمورة، كما يبحث الكثيرون عن القنوات التلفزيونية المفتوحة أو مفككة الشفرة التي تسمح لهم بمتابعة كأس العالم بالمجان بعيدا عن منطق الاشتراكات الرسمية المكلفة.

تزيين الأجزاء الخارجية لملعب ميلود هدفي

انطلقت خلال الأيام الماضية عملية واسعة من أجل تزيين الأجزاء الخارجية لمركب ميلود هدفي الجديد بوهران، وهذا بإشراف من مديرية الشبيبة والرياضة بوهران، إذ تم غرس العديد من الأشجار، وكذا تهيئة ووضع العشب الطبيعي في أماكن ترابية كانت فارغة، بالإضافة إلى رسم بعض اللوحات الفنية الجميلة، وتنظيف كل المناطق المحيطة بهذا الملعب الأولمبي التحفة، وإصلاح أعمدة الإنارة المعطلة بالتعاون مع بلدية بئر الجير.

الخطة الأمنية للمباراة باتت جاهزة

عقدت السلطات الأمنية لولاية وهران اجتماعا تنسيقيا وإعداديا لتأمين مباراة الخضر الودية أمام نظيره المالي المبرمجة اليوم، حيث تنقل المسؤولون الأمنيون للملعب صبيحة الاثنين، ووضعوا خطة تنظيمية محكمة تسمح بدخول سهل وسلس للأنصار إلى المدرجات، مستفيدين من النقائص التنظيمية التي ظهرت في وديتي غينيا ونيجيريا، ومن المنتظر أن تفتح كل الأبواب والمداخل الكبرى للملعب في حدود منتصف النهار وثلاثين دقيقة، أي قبل 8 ساعات عن موعد بداية المواجهة، كما أنه لن يسمح بالتواجد بالقرب من الأبواب إلا لحاملي التذاكر الالكترونية الرسمية مع استظهار بطاقة الهوية تفاديا للفوضى والاكتظاظ، مع غلق كل الطرق القريبة والمحيطة بالملعب تجنبا للاختناق المروري.