24 حكما جزائريا في قائمة الحكام الدوليين لسنة 2024

كشفت الاتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا” عن قائمة للحكام الدوليين لسنة 2024، والتي عرفت تواجد 24 جزائريا.

ويتواجد بالقائمة سبعة حكام رئيسيين، يتقدمهم مصطفى غربال، الحكم الدولي الرئيسي وحكم فيديو منذ 2014″.

وضمت القائمة بالإضافة إلى غربال، كل من لطفي بكواسة “حكم رئيسي منذ 2016″، ولحلو بن براهم “حكم رئيسي وحكم فيديو منذ 2016″، وحسام بن يحي “حكم رئيسي منذ 2023″، ونبيل بوخالفة “حكم رئيسي منذ 2017″، ويوسف قاموح “حكم رئيسي منذ 2022″، وجواد توابتي “حكم رئيسي منذ 2023”.

وضمت قائمة الحكام الدوليين المساعدين، سبعة حكام، من بينهم الحكمين مقران غوراري “منذ 2014″ ومحمد سراج ” منذ 2014″.

كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الحكمات حيث تواجدت الحكمة لكرة القدم داخل القاعة، وردة شناي، التي تسجل دخولها قائمة الفيفا لأول مرة، فيما تواجدت بقية الأسماء من قبل.

حكام رئيسيون:

سيدات:

لمياء عثمان ( منذ 2018 )

غادة محات (منذ2022)

رجال:

حكام مساعدون:

سيدات:

سارة كماد ( منذ2022)

أسماء وهاب ( منذ2018)

رجال:

عادل عبان ( منذ 2022 )

محمد بن عميرة (منذ 2023)

حمزة بوزيت (منذ 2022)

براهيم الحملاوي (منذ 2014)

مقران غوراري (منذ 2014)

محمد سراج ( منذ 2014 )

أكرم زرهوني(منذ 2017)

حكام كرة القدم داخل القاعة:

سيدات:

وردة شناي (2024)

مليكة شيخاوي (منذ 2023 )

رجال:

عمار بلهزان (منذ 2020)

عادل شناوة (منذ 2020)

حكام كرة القدم الشاطئية:

رجال:

زكريا عروي (منذ 2022)

رياض زرات (منذ 2023 ).