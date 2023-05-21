24 رحلة لنقل 7897 حاجا من مطار وهران

اطلع وزير النقل يوسف شرفة على التدابير والاجراءات التي تم وضعها في إطار التحضيرات لموسم الحج للسنة الجارية بمطار أحمد بن بلة بولاية وهران.

وأفاد بيان لوزارة النقل أن عدد الحجاج المرتقب انطلاقهم من مطار وهران إلى البقاع المقدسة لهذه السنة 7897 حاج من 11 ولاية غرب وجنوب غرب الوطن، عبّر 24 رحلة جوية.

وستتكفل شركة الخطوط الجوية الجزائرية بـ 9 رحلات، بينما ستتولى شركة الخطوط الجوية السعودية بـ 15 رحلة لنقل الحجاج إلى السعودية.

وسيتم ذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 22 جوان المقبل، بمعدل حوالي 300 حاج في كل رحلة من مطار أحمد بن بلة بوهران.

ودعا وزير النقل يوسف شرفة إلى العمل بالتنسيق المتواصل ووضع جميع الإمكانيات والوسائل للتكفل الأمثل بحجاجنا، قصد إنجاح موسم الحج، حسب ذات البيان.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة توفير جميع شروط الراحة للمواطنين وبالخصوص أفراد الجالية الذين يتوافدون بأعداد كبيرة خلال هذه الفترة من السنة لقضاء عطلتهم الصيفية بين أهاليهم.