24 مليون جزائري مدعوون لتجديد المجالس المحلية

الناخبون يتوافدون على مكاتب الاقتراع المتنقلة بالجنوب

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية المقرر إجراءها السبت المقبل، تقـدر بـ23717479 ناخب، بينما تم قبول 759533 استمارة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية.

وقال شرفي، في ندوة صحفية الأربعاء، أن نسبة الاستمارات المقبولة قدرت بـ66.28 بالمائة، منها 575000 ألف استمارة للأحزاب السياسية المعتمدة.

وبالتفصيل، فقد بلغ عدد الملفات المودعة 427000 ملف، من بينها 300000 ملف للأحزاب السياسية و88000 ملف يخص القوائم الحرة، وملف واحد في إطار التحالف.

أما بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية، أكد شرفي أنه تم إيداع 4148968 استمارة، تم قبول 2546361 استمارة لـ40 حزبا بنسبة 82 بالمئة، و17.68 بالمائة للقوائم مستقلة، كما بلغ عدد الاستمارات المقبولة 2146 استمارة لقائمة التحالفات.

وبلغ عدد القوائم المترشحة بالنسبة للانتخابات الولائية 429000 قائمة منها 341000 ألف قائمة لـ30 حزبا، و88000 ألف قائمة مستقلة.

من جهة أخرى، توافد الناخبون من البدو الرحل بالمناطق النائية، نهار الأربعاء، منذ الساعات الأولى من فتح مكاتب التصويت المتنقلة المسخرة للمناطق النائية والمعزولة بمناطق الجنوب للإدلاء بأصواتهم فرادى أو في مجموعات صغيرة لاختيار ممثليهم الجدد في المجالس الشعبية البلدية والولائية في إطار الانتخابات المحلية.

ويتعلق الأمر بأكثر من 50 مكتب تصويت متنقل التي يشملها إجراء التصويت قبل 72 ساعة قانونيا قبل موعد الانتخابات والتي تتوزع عبر مختلف المناطق النائية والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (10) وتمنراست (29) وإيليزي(9) وجانت (9) وبشار (2) بهدف تمكين الناخبات والناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وسخرت لهذه المكاتب المتنقلة كافة المستلزمات الانتخابية والإمكانات الضرورية المادية منها والبشرية من بينها مرافقة ممثلي مختلف القوائم المشاركة لمتابعة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان التغطية الصحية والأمنية وذلك في ظل الالتزام الصارم بقواعد البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي جائحة كورونا.

س. ع