240 ألف عنوان أمام زوار معرض الكتاب الدولي

الوزير الأول يفتتح الطبعة الـ28 بمشاركة 1254 دار نشر من 49 دولة

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، على الافتتاح الرسمي للطبعة الـ28 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجرى الافتتاح بحضور أعضاء من الحكومة وإطارات سامية في الدولة وممثلي عدة مؤسسات وهيئات وطنية.

وبالمناسبة، طاف الوزير الأول بمختلف الأجنحة التي يضمها هذا الصالون، حيث استهل جولته من جناح الأطفال الذي يضم مجموعة من الكتب والقصص والروايات الموجهة لهذه الفئة من المجتمع، قبل أن يتنقل إلى جناح الجيش الوطني الشعبي الذي يحتوي منشورات لعدد من الهيئات، على غرار المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية ومؤسسة الطباعة الشعبية للجيش والمتحف المركزي للجيش والمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال وكذا المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ومعهد التاريخ العسكري والمركز الوطني للمنشورات العسكرية الذي يصدر مجلة “الجيش”، حيث تلقى شروحات حول نشاطاتها وإصداراتها.

وتوقف بعدها غريب عند جناح المديرية العامة للأمن الوطني، حيث اطلع على الدوريات والمطبوعات التي تصدرها، على غرار مجلة “الشرطة”.

كما زار جناح وزارة الثقافة والفنون، حيث اطلع على تجربة الزيارات الافتراضية لقصر “الباي” بقسنطينة، حيث دعا في هذا الإطار، إلى تعميم هذه التجربة على كل المتاحف الجزائرية وأيضا على مستوى المطارات للتعريف بهذه المتاحف وأهم المواقع الأثرية الجزائرية والترويج لها مع تعميم الرقمنة في عالم الثقافة والأدب بصفة عامة.

وعلى مستوى جناح الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تشارك بصفتها ضيف شرف هذه الطبعة، تلقى الوزير الأول شروحات حول هذه المشاركة، قدّمها رئيس اتحاد الناشرين الموريتانيين، سلامي أحمد المكي، الذي اعتبر أن الصالون “مناسبة لتعزيز وتوطيد روابط الأخوة بين الجزائر وموريتانيا”، وكذا “استجابة

لتطلعات الشعبين الشقيقين ولتوجيهات رئيسي البلدين الهادفة الى توسيع العلاقات الفكرية والثقافية”.

وكانت زيارة الوزير الأول للصالون محطة أيضا للاستماع إلى تطلعات الناشرين الجزائريين في مجال تصدير الكتاب الجزائري إلى الخارج، حيث صرح بجناح دار “الحكمة”، أنه سيتم “تقديم تسهيلات لتصدير الكتب ورفع كل العراقيل لفائدة المتعاملين في هذا المجال”.

ولدى وقوفه عند أجنحة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، جدد غريب التأكيد على ضرورة رقمنة المجلدات القديمة والكتب التاريخية وغيرها من الإصدارات.

كما توقف عند جناح الجمهورية الصحراوية، حيث استمع إلى شروحات حول الكتب المعروضة به، بينها مؤلفات تعنى بالقضية الصحراوية وأخرى أدبية.

وزار الوزير الأول أيضا أجنحة كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وكذا المركز الثقافي الإيطالي بالجزائر، قبل أن يختتم جولته بجناح دولة فلسطين، حيث قال السفير الفلسطيني بالجزائر، فايز أبو عيطة، إن هذه المشاركة تهدف إلى “تعزيز الثقافة الفلسطينية ومواجهة آلة الدمار الصهيونية”، معربا بالمناسبة، عن شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على دعم الجزائر للقضية الفلسطينية.

للإشارة، تنظم الطبعة الـ28 لصالون الجزائر الدولي للكتاب (29 أكتوبر- 8 نوفمبر) تحت شعار “الكتاب ملتقى الثقافات”، وهذا بمشاركة 1254 دار نشر من 49 دولة من بينها 290 دار نشر جزائرية تعرض أزيد من 240 ألف عنوان، وتتزامن هذه الطبعة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ71 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة.