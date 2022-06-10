240 مخبر لتحرّي جودة المنتجات في الأسواق

تسليم ما يفوق 50 شهادة اعتماد.. زغدار:

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن خطة لبلوغ 240 مخبر جودة على المستوى الوطني في القريب العاجل، من خلال إنجاز مخابر جديدة تضاف إلى تلك المتواجدة حاليا، لمطابقة المنتجات في الأسواق ومنع الغش والتقليد.

وأشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، الخميس، على مراسيم إحياء الطبعة الـ15 لليوم العالمي للاعتماد الموافق للتاسع من جوان من كل سنة والذي نظم هذه السنة تحت شعار “الاعتماد، نمو اقتصادي وبيئي مستدام”.

وجاء اختيار هذا الشعار لإبراز دور الاعتماد كأداة هامة للتنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد وترقية التنافسية الصناعية من خلال تشجيع وتطوير البنية التحتية للجودة.

وخلال افتتاحه للقاء، الذي نظمته الهيأة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، أكد زغدار عزم الدولة على تنمية الاعتماد من خلال دفع نشاط المطابقة والجودة لمختلف المنتجات والخدمات، ودعمها للمؤسسات والهيئات المكلفة بالبنية التحتية للجودة، حتى يصبح الاعتماد ثقافة بامتياز ويتبناها كل الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين للقطاع الصناعي في ظل التزامات بيئية أقرت السلطات العليا في البلاد ترسيخها والسهر على تحقيقها.

وذكر زغدار بإنجازات الهيأة الجزائرية للاعتماد التي أثبتت قدرتها على ولوج المحافل الدولية ولعب أدوار أساسية في مجال المطابقة والجودة، حيث قامت الهيأة باعتماد 131 مخبرا منذ 2009 مع آفاق تهدف لبلوغ 240 مخبرا يلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاعات ذات الأولوية التي حملها برنامج الرئيس آفاق سنة 2024.

وتم بمناسبة إحياء هذا اليوم، تسليم ما يفوق 50 شهادة اعتماد لهيآت ومؤسسات عمومية وخاصة بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الهيأة الجزائرية للاعتماد ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.