2400 مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة خلال الموسم الجامعي

رئيس اللجنة الوطنية للابتكار وحاضنات الأعمال يؤكد:

كشف البروفيسور أحمد مير، رئيس اللجنة الوطنية للابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، عن وصول عدد المناقشات الخاصة بمذكرة تخرج مؤسسة ناشئة إلى 2400 مذكرة، فيما بلغ عدد طلبات براءة الاختراع 853 طلب خلال الموسم الجامعي 2022-2023.

وقال مير في تصريح لـ”الشروق”، إن استراتيجية قطاع التعليم العالي التي انطلقت منذ 10 أشهر والتي ركزت على إنشاء المؤسسات الناشئة ونشر الفكر المقاولاتي بين الطلبة والباحثين، قطفت أولى ثمارها مع اختتام المناقشات التي جرت منذ 20 ماي إلى غاية 20 جويلية الجاري، حيث تكللت بمناقشة 2400 مذكرة ماستر في إطار القرار الوزاري 1275، وكلها قابلة لأن تتحول إلى مؤسسات مصغرة خالقة للثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى أن من بين 2400 مشروع توجد 734 منها تم تحويلها لشركات مصغرة والتي ستحقق قفزة حقيقية وستساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، فيما ستجرى مناقشة أكثر من 3 آلاف مشروع خلال شهر سبتمبر في دورة ثانية.

وكشف محدثنا عن تسجيل 853 طلب براءة اختراع خلال الموسم الجامعي الذي اختتم منذ أيام، وهو ما لم يسجل طيلة سنوات على مستوى مؤسسات التعليم العالي، ليقول: “تمكنا من غرس ثقافة ريادة الأعمال في الوسط الجامعي وهذا مكسب مهم في قطاع التعليم العالي”، مضيفا: “وصلنا إلى 94 حاضنة أعمال على مستوى المؤسسات الجامعية”، وهو عدد مهم من أجل خلق بيئة ريادية في الاقتصاد وتجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الـ41 الرامي لجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية.

ووصف نفس المسؤول التجربة الأولى لمذكرة مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع بـ”ّالإيجابية”، حيث حققت وزارة التعليم العالي من خلال القرار 1275، الأهداف المرجوة من أهم التزام لرئيس الجمهورية والمتمثل في ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد الأفكار المبتكرة المقترحة منذ اعتماد القرار فاق 10 آلاف فكرة مبتكرة وهو مؤشر –يضيف- مهم لتوجه الطلبة نحو ريادة الأعمال والمقاولاتية، لاسيما في المجالات التي تعول عليها الحكومة وذات الأولوية الوطنية وهي الأمن الغذائي والصحي والطاقوي والبيئي والتجارة الالكترونية.

وأشار البروفيسور مير في السياق إلى أن الأسبوع الفارط شهد الإطلاق الرسمي لـ84 مركز تطوير للمقاولاتية بشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهذا من أجل تشجيع الطلبة على إنشاء الشركات المصغرة التي ترتكز على الابتكار ومخابر البحث والتصنيع، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تدعيم القرار 1275 بقرار وزاري مشترك آخر مع الدخول الجامعي المقبل بالشراكة مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من أجل توسيع إنشاء مؤسسات ناشئة، وإدخال عدد كبير من الطلبة في الابتكار وعالم المقاولاتية، إذ سيعمم القرار على باقي الطلبة في كافة السنوات، ما سيمنحهم فرصة للعمل على تطوير مشاريعهم قبل المناقشة واختبارها حتى تصل إلى مستوى نموذج صناعي واقتصادي.