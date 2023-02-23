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الجزائر

2400 مليار تكلفة ترميم القصبة منذ عام 2016

الشروق أونلاين
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2400 مليار تكلفة ترميم القصبة منذ عام 2016
أرشيف
قصبة الجزائر العتيقة

منذ تسليمه لولاية الجزائر، استفاد مشروع ترميم القصبة العتيقة من غلاف مالي بقيمة 24 مليار دينار. حسب ما كشف عنه المكلّف بالملف على مستوى الولاية سعيد قلال.

وأكد قلال لإذاعة البهجة المحلية، تسليم عدة مشاريع تراثية بالولاية، على غرار إعادة فتح ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي، هذا الخميس، بعد الانتهاء من ترميمه.

وسيضمّ هذا المعلم، بعد إعادة افتتاحه، مدرسة قرآنية. مع تكليف مؤسسة ولائية خاصة بأعمال تسييره كمعلم ديني وثقافي وسياحي، يضيف المتحدث.

وفيما يتعلق بملف ترميم القصبة، أوضح رئيس البلدية عمار زطيلي أنّ “مشكل عدم تحديد هويات أصحاب الأملاك في المدينة العتيقة، يُعرقل عمليات الترميم”.

وأوضح قلال من جانبه في هذا الشأن، أنّ نحو 75 بالمائة من الأملاك السكنية في القصبة، هي أملاك خاصة. بينها 40 بالمئة مسجّلة كأملاك مجهولة الأصحاب.

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