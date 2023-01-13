242 ألف مليار.. قيمة تعاملات الدفع الإلكتروني خلال 2022

رقم قياسي للسحب على الأجهزة النقدية والتسديد عبر الأنترنت والهاتف

حقّقت عمليات الدفع الإلكتروني أرقاما قياسية وغير مسبوقة خلال سنة 2022 وفقا لحصيلة تجمع النقد الآلي “جيمونيتيك” الصادرة نهاية الأسبوع، وبلغت قيمة التعاملات عبر الأنترنت والهاتف ونشاطات السحب على الجهاز النقدي ومحطات الدفع الإلكتروني أزيد من 2427 مليار دينار، أي 242 ألف مليار سنتيم.

ويُحصي تجمع النقد الآلي، وفق الحصيلة التي اطلعت “الشروق” عليها، وجود 291 تاجر ويب منخرط في نظام الدفع الالكتروني “البيْنبنْكي”، مع إجراء منذ انطلاق الدفع على الانترنيت سنة 2016 حوالي 20 مليون و869 ألف معاملة، أما بخصوص سنة 2022، فقد سجّل “جي مونيتيك” حصيلة تعادل 18 مليار و151 مليون و104 آلاف و423.96 دينار، وهو رقم قياسي، مع إجراء 9.048 مليون معاملة خلال نفس السنة، مع العلم أنه خلال شهر ديسمبر لوحده تم إجراء 787 ألف و532 معاملة بقيمة مالية بلغت 1.943 مليار دينار، وتشمل عمليات الدفع عبر الأنترنت تسديد فواتير الاتصالات والهاتف والنقل والتأمين والخدمات الإدارية وبيع السلع واشتراكات نشاطات الرياضة والترفيه.

البنك الوطني الجزائري: 30 ألف عملية إلكترونية لاقتناء تذاكر “الشان”

وبخصوص نشاط السحب على الجهاز النقدي، بلغ العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي البيبنكية العاملة إلى غاية شهر ديسمبر المنصرم 3640 جهاز، وتم إجراء عمليات سحب وإيداع وتحويل بين البريد والبنوك خلال سنة 2022 بقيمة إجمالية تعادل 2387 مليار دينار، أما بخصوص عدد العمليات المجراة فقد بلغت خلال السنة المنصرمة أزيد من 128 مليون عملية، حيث تتعلّق هذه الإحصائيات بنشاط الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة البيبنكية والبطاقة الذهبية.

وعن نشاط الدفع عبر محطّات الدفع الإلكتروني، تؤكد حصيلة تجمّع النقد الآلي وجود إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ما يعادل 46 ألف و236 محطّة، مع العلم أن العدد الإجمالي لمعاملات الدفع بلغ 2.712 مليون معاملة بقيمة مالية بلغت 19.519 مليار دينار، كما استعرض تجمع النقد الآلي لأول مرة حصيلة الدفع عبر الهاتف والتي عادلت خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2022 ما يزيد عن 2.953 مليار دينار برقم معاملات بلغ 4 ملايين و185 ألف و121 معاملة.

ومعلوم أنه منذ شهر أكتوبر 2016، أصبح الدفع عن طريق الإنترنت بواسطة البطاقة البيبنكية عمليا بالجزائر، وقد تم فتح هذه الخدمة في المرحلة الأولى للقائمين على الفوترة الكبيرة على غرار شركات توزيع الماء والطاقة والغاز والكهرباء والهاتف الثابت والنقال، وشركات التأمين والنقل الجوي وبعض الإدارات.

وخلال سنة 2022 حقّق الدفع الإلكتروني في الجزائر رقما قياسيا مقارنة مع السنوات الماضية وأحرز أعلى نسبة للتعاملات سواء للدفع عبر الأنترنت أو عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني وحتى محطّات الدفع النهائية “تي بي أو”، أو من خلال الهاتف، وذلك لأول مرة في الجزائر.

وبالموازاة مع ذلك، كشف البنك الوطني الجزائري عن تسجيل 30 ألف عملية دفع إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي” بمرافقة وزارة الشباب والرياضة، وهي منصة رقمية تتيح اقتناء تذاكر المباريات في كأس أمم إفريقيا للمحلّيين، بخطوات بسيطة عبر إنشاء حساب وحجز المقعد والدفع بالبطاقة وطلب الوصل مع التوجّه إلى أقرب نقطة سحب والحصول على التذكرة.