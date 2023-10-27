249 منطقة توسع سياحي تحت تصرف المستثمرين

وزير السياحة من سطيف:

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، بأن الدولة الجزائرية، أصبحت تولي أهمية كبيرة للسياحة، بشكل عام والسياحة الحموية بشكل خاص، وهو ما جعل الوزارة تنظم ملتقى دوليا في ولاية سطيف خاص بها، يشارك فيه العديد من المختصين من دول أوروبية وعربية من ذوي التجربة.

ويهدف القائمون على المنتدى من وزارة السياحة الجزائرية، إلى التعريف بما تمتلكه البلاد وإبراز المؤهلات السياحية الحموية في الجزائر وخاصة في ولاية سطيف، التي تزخر بحمامات معدنية كحمام قرقور مثلا، الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث نشاط مياهه الدافئة.

وأكد الوزير خلال زيارته إلى ولاية سطيف، الجمعة، وتدشينه لبعض المرافق الفندقية، أن أصحاب الفنادق وجب عليهم مراجعة أسعار الغرف في الفنادق وكذا تحسين الخدمات، وهذا للدخول في عالم الاحتراف الفندقي وتقديم خدمة أفضل للزبون.

وفي ذات السياق، أكد ديدوش، أن وزارة السياحة لديها حضيرة عقارية هامة جدا في نوعيتها وموقعها على المستوى الوطني، تتكون من 249 منطقة توسع سياحي، وأكثر من نصف هذه المناطق تمت المصادقة عليها من طرف لجنة الاستثمار السياحي، مشيرا إلى أن هذه المناطق سيتم منحها لكل مستثمر يريد تشييد فنادق أو منتجعات سياحية ذات جودة رفيعة تضع قاطرة السياحة الجزائرية على سكتها.