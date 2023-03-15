25 ألف مليار.. تداولها جزائريون بكبسة زرّ في 30 يومًا

رقم قياسي جديد للدفع والسحب بالإنترنت والهاتف

حقّقت، البنوك وبريد الجزائر وتجّار الويب، المنخرطين في عمليات الدفع الإلكتروني، رقما قياسيا جديدا خلال شهر جانفي المنصرم، تجاوز 255 مليار دينار أي 25 ألف و500 مليار سنتيم، وهي أوّل حصيلة لتجمع النقد الآلي “جي مونيتيك” لسنة 2023، ويأتي ذلك تزامنا مع مساعي السلطات العليا لإعادة بعث مشروع الجزائر الرقمية بكافة القطاعات، لاسيما المالية والبنوك، التي تستعد لاعتماد الدينار الرقمي الجزائري، عبر مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد.

بالموازاة مع نداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتعميم الرقمنة، شهدت عمليات الدفع الإلكتروني والسحب عبر البطاقات البينبنكية ارتفاعا غير مسبوق خلال سنة 2023، وبلغ العدد الإجمالي لعمليات السحب 251 مليار دينار، مع إجراء 13 مليون و506 آلاف و843 عملية، وذلك في ظرف شهر واحد فقط، ويتعلّق الأمر بعمليات السحب عبر البريد والبنوك.

أما بخصوص نشاط الدفع عبر الأنترنت فقد تم تسجيل 983 ألف و892 عملية خلال شهر جانفي، منها 731 ألف و505 عملية عبارة عن فواتير الهاتف والاتصالات و22 ألف و575 عملية فواتير النقل و5064 عملية لفواتير التأمين و34 ألف و219 دينار فواتير مختلفة و529 عملية خدمات إدارية و2892 عملية لبيع السلع و129 ألف و17 عملية تخص الفواتير الرياضة والترفيه، وذلك بمبلغ إجمالي عادل 1.897 مليار دينار.

وبخصوص نشاط الدفع على المحطّات الإلكترونية، فقد تم تسجيل 269 ألف و944 عملية، كما قُدّرت المبالغ الإجمالية لمعاملات الدفع 2.167 مليار دينار مع العلم أن عدد تجّار الويب قد بلغ خلال سنة 2023 ما يعادل 307 تاجر منخرط في نظام الدفع الإلكتروني بين البنكي، وأزيد من 22 مليون عملية منذ إطلاق هذا الدفع سنة 2016.

وتسارع البنوك اليوم لتعميم بطاقات الدفع الإلكتروني في أسرع وقت ممكن، وتحقيق التحوّل الرقمي، عبر تشجيع الدفع والسحب إلكترونيا، وتعميم الرقمنة وتقليص التعاملات بالأوراق والقطع النقدية لأقصى درجة، وهذا تمهيدا لإطلاق الدينار الرقمي الجزائري، الذي يحتويه مشروع القانون النقدي والمصرفي المتواجد اليوم على طاولة الحكومة، والذي يستهدف تقليص التعاملات الملموسة والتحوّل إلى الرقمنة بشكل آمن ومضمون، مع اعتماد مقدّمي الخدمات الدفع والوسطاء ومزوّدي الخدمات والبنوك الرقمية.

ويتواجد مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد اليوم على طاولة البرلمان حيث يرتقب مناقشته والمصادقة عليه خلال شهر رمضان المقبل، في وقت سبق وأن أحصت الحكومة خلال سنة 2022 وجود 3053 موزع آلي للنقود في الجزائر و39 ألف نهائي دفع و154 متجر إلكتروني منصّب بالمنصة النقدية منها 131 بالبطاقة البنكية مع 3 تطبيقات عبر الموبايل و10 ملايين جزائري يحمل بطاقة الدفع الإلكترونية.

وتسعى البنوك لتحقيق رقم قياسي في عمليات الدفع عبر البطاقة البينبنكية خلال سنة 2023، وهو ما تسعى للترويج له عبر حملات تحسيسية تؤكد أهمّية التعامل بالبطاقة “سي إي بي”، التنويع في محفظة خدمات هذه البطاقة.