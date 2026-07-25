25 اعتداءً على شبكة الكهرباء ببولوغين

أكدت مديرية التوزيع بولوغين التابعة لمجمع سونلغاز استقرار التموين بالطاقة الكهربائية عبر جميع البلديات الواقعة ضمن دائرة اختصاصها، رغم تسجيل 25 حالة تعدٍ على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الصيفية الحالية، إلى جانب الأضرار التي خلفتها موجة الحر الأخيرة وارتفاع الأحمال على المحولات.

وأوضحت المديرية، في بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، تحصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، أنها أحصت منذ بداية الفترة الصيفية 25 حالة تعدٍ على الشبكة الكهربائية، تمثلت أساسا في سرقة الطاقة والتوصيل غير القانوني دون عدادات، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن أشغال الحفر التي تسببت في إتلاف الكابلات الأرضية بسبب غياب التنسيق أثناء إنجاز أشغال الطرق وقنوات الصرف، فضلا عن الاعتداء على المحولات والتخريب، والبناء بمحاذاة الممرات المحظورة لخطوط التوترين المتوسط والمنخفض.

وأضافت المديرية أنه تم استئناف التموين بالطاقة الكهربائية عبر جميع البلديات التابعة لدائرة اختصاصها، على غرار بوشاوي 3، والشراقة، وأولاد فايت، بعد معالجة الأعطاب التقنية التي سجلت خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن أعوان المديرية واصلوا جهودهم للحفاظ على استقرار التزويد بالكهرباء لفائدة جميع المشتركين، رغم الظروف الاستثنائية، وذلك بفضل تعبئة جميع الكفاءات البشرية وتسخير الإمكانات المادية المتاحة.

كما أبرزت المديرية أن فرقها التقنية والإدارية تمكنت، من خلال حصص عمل ماراطونية، من إصلاح جميع الأعطاب المسجلة على مستوى الشبكة، رغم العدد الكبير للأضرار التي لحقت بالمنشآت جراء موجة الحر الأخيرة والضغط المرتفع على المحولات، مؤكدة أن الشبكة تشهد حاليا استقرارا تاما.

وجددت مديرية التوزيع بولوغين تأكيدها أنها تبقى مجندة بالكامل لضمان استمرارية الخدمة وراحة الزبائن، مقدمة اعتذارها عن كل الإزعاج الذي قد يكون نجم عن الانقطاعات والأعطاب المسجلة خلال الفترة الماضية.