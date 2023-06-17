25 قتيلا إثر هجوم على مدرسة في أوغندا

لقي 25 شخصا مصرعهم في أوغندا، أمس الجمعة، إثر هجوم على مدرسة ثانوية، حسب ما أعلنت الشرطة الأوغندية.

وأفادت الشرطة الأوغندية بأن الهجوم، الذي وصفته بـ”الإرهابي، وقع في منطقة مبوندوي غربي البلاد، متهمة جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” بالتورط في الهجوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الشرطة فريد إنانغا أنه تم إخراج 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى المدينة، كما تحدثت الشرطة أيضا عن وجود 8 إصابات في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.