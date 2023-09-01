25 لاعبا تنزانيا يُعسكرون بِتونس تأهّبا لِمواجهة “الخضر”

لقطة من مباراة الذهاب بين تنزانيا والجزائر في جوان 2022.

يُقيم منتخب تنزانيا لِكرة القدم معسكرا إعداديا بِتونس، استعدادا لِمواجهة الجزائر مساء الخميس المقبل.

وحلّ رجال التقني عادل عمروش بِتونس سهرة الخميس، وهي محطّة مقصودة على اعتبار أن البلد غير بعيد عن مدينة عنابة، مسرح المواجهة التي تندرج ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ووجّه الناخب الوطني التنزاني الدّعوة إلى 25 لاعبا، يوجد بينهم المهاجم سيمون مسوفا الذي انتقل مُؤخّرا إلى نادي شبيبة القبائل. والقائد موابانا ساماتا من فريق جينك البلجيكي، الذي سبق له خوض مقابلات دولية ضد “مُحاربي الصّحراء”.

وإذا كان المنتخب الوطني الجزائري قد تأهّل في تاريخ سابق إلى “كان” كوت ديفوار 2024، فإن تنزانيا يكفيها تحقيق نتيجة التعادل لِنيل التأشيرة الثانية والأخيرة، دون اللّجوء إلى الحسابات. أمّا في حالة الخسارة أمام “الخضر”، فيتطلّب الأمر انهزام أو تعادل أوغندا في النيجر.

ولم تضبط “الكاف” بعد مكان تنظيم لقاء النيجر وأوغندا، عِلما أن المنتخب الأوّل هو المُستضيف.

وتمرّ النيجر هذه الأيّام بِظرف أمني عصيب، كما أن الملعب الوحيد بِالعاصمة نيامي كان مسرحا لِتجمّعات سياسية استدعتها هذه المرحلة، وتدهور بساطه الطبيعي.

جدول الترتيب:

1- الجزائر 12ن

2- تنزانيا 7ن

3- أوغندا 5ن

4- النيجر 2ن