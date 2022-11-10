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رياضة

25 لاعبا محلّيا وسيراليون ثالث مُنافس تحضيري

علي بهلولي
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25 لاعبا محلّيا وسيراليون ثالث مُنافس تحضيري

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة، الخميس، عن قائمة تضمّ 25 لاعبا يُعزّزون صفوف الفريق المحلّي.

ويخوض رجال بوقرة معسكرا إعداديا بِالإمارات العربية المتّحدة، ما بين الخميس والـ 26 من نوفمبر الحالي، تتخلّله 3 مقابلات تحضيرية، أمام كلّ من: أكابر سوريا، والمحلّي السيراليوني، وأكابر الكويت، في الـ 13 والـ 19 والـ 25 من نوفمبر الحالي تواليا.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِهذا الشّأن إن مواجهة سيراليون ما زالت لم تُرسّم بعد.

وجلب مجيد بوقرة لاعبين ينتمون إلى فرق شباب قسنطينة وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر وشبيبة الساورة ونادي البارادو واتحاد خنشلة.

وتتوقّف عجلة البطولة الوطنية خلال معسكر محلّيي “الخضر”، أمّا المقابلات المُتبقّية من الجولة الـ 11 والمُبرمجة السبت المقبل، فتعني الأندية التي لا يُشارك لاعبوها في تربّص الإمارات.

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