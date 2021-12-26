25 لاعبا يهجرون الكالتشيو من أجل أمم إفريقيا

من بينهم الجزائريان بن ناصر وأدم وناس

تترقب جماهير كرة القدم الأفريقية، انطلاق بطولة كأس الأمم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 جانفي إلى 6 فيفري 2022.

وبحسب موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فإن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستضم 25 لاعبًا من أندية الدوري الإيطالي، حيث يضم المنتخب الجزائري الثنائي إسماعيل بن ناصر (ميلان) وأدم وناس (نابولي).

ويضم منتخب الكاميرون كلا من مارتين هانجولا (هيلاس فيرونا) وأنجوسيا (نابولي)، ويتواجد أفينا جيان (روما) بمنتخب غانا، وأمادو دياوارا (روما) بغينيا، لاسانا كوليبالي (ساليرينتانا) لاعب مالي، المغربي سفيان أمرابط (فيورنتينا)، والتونسي وجدي كشريدة (ساليرينتانا).أما منتخبات مثل كوت ديفوار فتضم 4 لاعبين، هم أكبا أكبرو (لاتسيو)، فرانك كيسي (ميلان) والثنائي جونيور تراوري وجيريمي بوجا (ساسولو)، وبمنتخب جامبيا كل من موسى بارو (بولونيا) إبريما داربو (روما) عمر كولي (سامبدوريا) إبريما كولي (سبيزيا).كما يضم منتخب نيجيريا كلا من: أوسمين (نابولي)، أولا إينا (تورينو)، إيبوهي وأوكيريكي (فينيزيا).أما منتخب السنغال فيمثله كل من إبراهيما مباي (بولونيا)، كيتا بالدي (كالياري)، بالو توريه (ميلان) وكاليدو كوليبالي (نابولي).