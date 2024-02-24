-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

25 مدربا ينالون إجازة “كاف أ” بوهران

ع. ع
  • 272
  • 0
25 مدربا ينالون إجازة “كاف أ” بوهران

تحصل 25 مدربا في كرة القدم على إجازة “كاف أ” وذلك في ختام التربصين الرابع والخامس، الذين نظما بالقرية الأولمبية بوهران، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية، السبت على موقعها الرسمي.

وأشرف على هذين التربصين مؤطرون تابعون للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، ببرنامج نظري وتطبيقي يستجيب لشروط المديرية الفنية الوطنية.

ومع نهاية التربصين، تحصل المشاركون على شهادة “كاف-أ” المقدمة من طرف الهيئة

القارية بحضور كريم قاصد، عضو المكتب الفيدرالي المكلف بالمنتخبات الوطنية وعامر منسول، المدير الفني الوطني، حسب بيان “الفاف”.

وتعتزم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إطلاق تسع دورات تكوينية عبر القطر الوطني للحصول على إجازة “كاف-ج”، وتسعة أخرى لشهادة “كاف-ب”، وأربعة لـ”كاف-أ”.

مقالات ذات صلة
ثلاثة ملتقيات لاختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

ثلاثة ملتقيات لاختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

بالفيديو.. بن رحمة يسجل أول أهدافه بألوان ناديه الجديد

بالفيديو.. بن رحمة يسجل أول أهدافه بألوان ناديه الجديد

تعيين مدرّب جديد لِمنتخب الأشبال

تعيين مدرّب جديد لِمنتخب الأشبال

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة لِمحرز

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة لِمحرز

إنهاء مهام “عمّار بهلول”

إنهاء مهام “عمّار بهلول”

الاستماع إلى 12 حكما في قضية “رشاوى تحكيمية” وتلاعب بنتائج اللقاءات

الاستماع إلى 12 حكما في قضية “رشاوى تحكيمية” وتلاعب بنتائج اللقاءات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد