25 مدربا ينالون إجازة “كاف أ” بوهران

تحصل 25 مدربا في كرة القدم على إجازة “كاف أ” وذلك في ختام التربصين الرابع والخامس، الذين نظما بالقرية الأولمبية بوهران، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية، السبت على موقعها الرسمي.

وأشرف على هذين التربصين مؤطرون تابعون للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، ببرنامج نظري وتطبيقي يستجيب لشروط المديرية الفنية الوطنية.

ومع نهاية التربصين، تحصل المشاركون على شهادة “كاف-أ” المقدمة من طرف الهيئة

القارية بحضور كريم قاصد، عضو المكتب الفيدرالي المكلف بالمنتخبات الوطنية وعامر منسول، المدير الفني الوطني، حسب بيان “الفاف”.

وتعتزم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إطلاق تسع دورات تكوينية عبر القطر الوطني للحصول على إجازة “كاف-ج”، وتسعة أخرى لشهادة “كاف-ب”، وأربعة لـ”كاف-أ”.