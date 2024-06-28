250 ألف تلميذ من “البيام” عالقون إلى سبتمبر

مستقبلهم الدراسي مرهون بين الطرد أو بإعادة الإدماج

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024، قبل موعدها الرسمي بيومين، وذلك بعد ما تم الانتهاء من إنجاز كافة الأعمال المرتبطة بالاختبارات في وقت قياسي، إذ بلغت نسبة التلاميذ الذين تم “انقاذهم”، عن طريق ما يصطلح عليه “بالتقويم المستمر”، 10.42 بالمائة وطنيا.

في حين بلغت نسبة المترشحين الراسبين 26.15 بالمائة، والذين سيبقى مستقبلهم الدراسي “غامضا” إلى حين انعقاد “مجالس القسم” في بداية الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، والتي تملك بدورها صلاحيات واسعة للبت في قرارات إعادة الإدماج من عدمها، وذلك بناء على مجموعة شروط يحددها منشور وزاري خاص بالعملية.

وبلغة الأرقام، وبناء على النتائج الرسمية المعلن عنها من قبل الوزارة الوصية، فإن 10.42 بالمائة هي نسبة التلاميذ الذين رسبوا في شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، لكنهم تمكنوا من افتكاك “الانتقال” إلى قسم السنة الأولى ثانوي، بفضل معدلهم السنوي، بعد ما تم احتساب نتائجهم الدراسية المحصل عليها في الفصول الدراسية الثلاثة، ليصبح عدد المقبولين كليّا ما يعادل 585882 ناجح على المستوى الوطني.

أما بخصوص فئة المترشحين الراسبين لهذه السنة، فقد بلغت النسبة الوطنية 26.15 بالمائة، ما يعادل 213730 راسب، والذين يبقى مستقبلهم الدراسي “غامضا”، وبالتالي لا يمكن الفصل في مسألة إعادتهم للسنة الدراسية أو طردهم وتوجيههم للحياة المهنية، إلا بعد استدعاء “مجالس الأقسام”، والتي تنعقد عادة بداية شهر سبتمبر من كل سنة، باعتبارها سيدة في قراراتها، وهي وحدها التي تملك صلاحيات إعادة إدماج هذه الفئة من عدمها، بناء على مجموعة شروط وحزمة معايير، سيتم الإفراج عنها في منشور وزاري، يصدر تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2024/2025، ينظم ويسير العملية بشكل دقيق و شامل.

ومن أبرز الشروط التي يتم اللجوء إليها سنويا لمنح فرصة ثانية للتلاميذ الراسبين بإعادة السنة الدراسية، هو عدم الاستفادة من الإعادة في المرحلة التعليمية، باستثناء نهاية المرحلة، وكذا مدى استعداد المعني بالأمر للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، بالإضافة إلى مدى التزام المعني بالمواظبة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية، علاوة على مدى انضباطه وتحليه بالسلوك الحسن مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري، إلى جانب مراعاة طاقة استيعاب المؤسسة التربوية وتوفر المقاعد البيداغوجية.

وفيما يتعلق بفئة الغائبين، فقد بلغ عددهم بالتقريب على المستوى الوطني 5832 غائب، ما يعادل نسبة 0.72 بالمائة.

ويذكر أن الوصاية قد أقدمت مساء الخميس الفارط “في حدود الساعة الرابعة مساء”، على نشر قوائم الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مع تعليقها في نفس التوقيت عبر كافة متوسطات الوطن، إذ بلغت نسبة النجاح الوطنية 62.85 بالمائة، في حين بلغت نسبة المقبولين بأقسام الأولى ثانوي 73.27 بالمائة وطنيا.

وإلى ذلك، فقد بلغت نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، 59.16 بالمائة، في حين بلغ عدد الناجحين المتمدرسين بتقدير 263088 من بينهم 7874 بتقدير ممتاز، و45554 بتقدير جيد جدا، و79334بتقدير جيد، و130326 بتقدير قريب من الجيد.