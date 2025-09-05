-- -- -- / -- -- --
ضمن فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية 2025:

250 مغترب جزائري في يوم المجتمعات الإفريقية العالمية

250 مغترب جزائري في يوم المجتمعات الإفريقية العالمية
شارك 250 جزائري مقيم بالخارج، الجمعة، بالجزائر، في يوم المجتمعات الإفريقية العالمية المقام على هامش الطبعة الـ4 من معرض التجارة البينية الافريقية (2025) من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.
وقد جاء أفراد من الجالية الوطنية بالخارج من القارات الخمس للمشاركة فيما يمثل ثاني اكبر حدث منظم على مستوى القارة الافريقية، والذي يضم الجالية الإفريقية بعد الطبعة التي جرت في القاهرة سنة 2023.
وتتوافق مواصفات افراد الجالية الوطنية بالخارج المشاركين في هذا الحدث مع الطابع الاقتصادي للنشاط.
وتميز يوم المجتمعات الإفريقية العالمية بمشاركة رسمية رفيعة المستوى بحضور رؤساء دول وحكومات افريقية وكذلك الحضور القوي للجالية الإفريقية بأزيد من 700 مسجل في هذا الحدث.
ويوجد من بين الحضور بعض احفاد الجزائريين المنفيين خلال الحقبة الاستعمارية إلى مناطق بعيدة.
وتندرج هذه المشاركة في اطار جلسة نقاش موسومة بـ”رواية تصفية الاستعمار: صوت افريقيا في الخطاب العالمي” من تقديم كريم زريبي العضو المؤسس للمجلس العالمي للجالية الجزائرية.
اما اختيار هذا الموضوع فيندرج ضمن اطار موضوع سنة 2025 للاتحاد الإفريقي “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل افريقي من خلال التعويضات” والمختار بمبادرة من الجزائر.
كما ان مشاركة احفاد الجزائريين المنفيين خلال الاستعمار الفرنسي تنم عن الاهتمام الذي توليه السلطات لهذه الفئة من الجالية الوطنية بالخارج.
ويجدر التذكير في ذات السياق ان تنظيم يوم المجتمعات الإفريقية العالمية يدل على “الاهتمام الذي توليه الجزائر للجالية الوطنية بالخارج”.
ويتعلق الأمر على الصعيد الإفريقي بالاهتمام الذي تحظى به هذه الفئة من المجتمع الجزائري من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من مسألة الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز مشاركتها في التجديد الوطني، من بين التزاماته الاساسية.
وبالتالي فإن الأعمال التي تبذلها الجزائر على مستوى الاتحاد الافريقي بصفتها بلدا عضوا في اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بـ”عقد الجذور الإفريقية المهجر الإفريقي 2021-2031″، تشكل امتدادا طبيعيا للجهود المبذولة على المستوى الوطني لصالح الجالية الوطنية بالخارج لاسيما من اجل تعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية للبلاد.

