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اقتصاد

2500 عرض عمل في صالون التوظيف “أمبلواتيك كونكت”

الشروق أونلاين
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2500 عرض عمل في صالون التوظيف “أمبلواتيك كونكت”
ح.م
صالون التوظيف بالقاعة البيضاوية

يقترح صالون التوظيف “أمبلواتيك كونكت” في طبعته الـ11 أزيد من 2500 عرض عمل في مختلف التخصصات ولجميع المستويات الدراسية.

وتنظم هذا الصالون، وكالة التشغيل الخاصة “أمبلواتيك”، يومي السبت والأحد بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي. تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

ويتوقع المنظمون، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن يتجاوز عدد زائري الصالون 20 ألف زائر. بمعدل 10 آلاف زيارة في اليوم.

ويشارك في الصالون نحو 100 عارض، من مؤسسات عمومية وخاصة ومؤسسات متعددة الجنسيات. تنشط على وجه الخصوص في مجالات المالية والبنوك والتأمينات والصناعة والصناعة الصيدلانية.

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