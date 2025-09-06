الوزير الأول بالنيابة يكشف:

كشف الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، خلال مأدبة غذاء تم تنظيمها اليوم السبت 6 سبتمبر، بفندق الأوراسي على شرف أبناء الجالية الوطنية المشاركين في معرض التجارة البينية الإفريقية، على تسجيل 2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت يوم 6 أوت الماضي، عن إطلاق حملة وطنية تهدف إلى فتح باب الترشح أمام الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، للمساهمة في إنشاء مجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار.

وأفاد الوزير الأول في كلمته أن “تعداد الترشيحات المختلفة التي تلقيناها يتراوح حول 2500 ترشيح، من بينهم 500 مرشح من الجالية الجزائرية في الخارج“. ليضيف أن هذا المجلس سيعمل على “رسم واقتراح خارطة الطريق واستراتيجية الدولة الجزائرية في مجال تصنيع السيارات وقطع الغيار”.

ليشير أنه تم إعداد خطى عمل أولية بالتعاون مع مختلف الفاعلين والمؤسسات الحكومية، مثل وزارة الدفاع الوطني، ووزارة البحث العلمي والتعليم العالي، والفاعلين الاقتصاديين، وبورصات المناولة، والمناولين، والمصنعين الذين أبدوا رغبتهم في إقامة صناعة سيارات حقيقية في الجزائر.

كما جدد الوزير الأول بالنيابة دعوته إلى “كل كفاءة جزائرية قادرة على المشاركة في إقامة صناعة حقيقية للسيارات وقطع الغيار هي موضع ترحيب.”