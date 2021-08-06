2500 مليار.. ميزانية إضافية لفرملة الفيروس القاتل

شراء 9 ملايين جرعة لقاح في أوت.. و5 ملايين أخرى ستصل خلال سبتمبر

خصصت الدولة مبلغا جديدا بقيمة تفوق 25 مليار دج موجهة لاقتناء اللقاح المضاد لكوفيد-19، حسب ما ورد في مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية رقم 59.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 21-297، المؤرخ في 22 جويلية الماضي من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة.

ووفقا لهذا النص، “يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره 25138125000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة، وفي الباب رقم 44 -07: مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد-19”.

ويذكر أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أكد في تصريحات أخيرة أن الجزائر اقتنت “أكثر من 9 ملايين لقاح“.

كما أعلن أنه سيتم اقتناء 9 ملايين و200 ألف جرعة لقاح في شهر أوت إلى جانب 5 ملايين جرعة ستصل في شهر سبتمبر، مشيرا إلى أنه “ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل، ستنطلق وحدة إنتاج اللقاح في قسنطينة بقدرة إنتاج 2، 5 مليون جرعة”.

من جهة أخرى، كشف الدكتور متيوي نور الدين، رئيس فرع الصيدلة بالمجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أنه سيتم تدارك الاضطراب المسجل في دواء لوفينوكس الأسبوع المقبل.

وأوضح الدكتور ميتوي، الجمعة، في تصريح لإذاعة عين تيموشنت أن 4 مخابر تنتج حاجة السوق من البراسيتامول 1غ بعد الندرة المسجلة والأسبوع المقبل سيتم تدارك الاضطراب الموجود في توفر دواء “لوفينوكس”.

وأوضح المتحدث أن المخابر الوطنية أصبحت تتجاوز 60% من احتياجاتنا في إنتاج المواد الصيدلانية، مضيفا أن 32 مخبرا في الجزائر تشتغل دون توقف من أصل أزيد من 90 مخبرا عبر الوطن في إطار التعبئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار المتحدث إلى أن حالة القلق والذعر التي ولدتها المعلومات المغلوطة تسببت في زيادة الطلب على عدد من الأدوية.

وعن حملة التلقيح، قال الدكتور متيوي أن اندماج الصيدليات مهم في الدفع بعملية التلقيح ضد كوفيد19، مشيرا إلى أنه جرى ضبط بروتوكول لعمليات التلقيح بالصيدليات بالتنسيق مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص.

من جانبها، دعت الاتحادية الجزائرية للأدوية، الصيادلة الخواص لعدم بيع أي دواء مضاد لفيروس كوفيد 19 دون وصفات طبية مسبقة.

ودعت الاتحادية الجزائرية للأدوية، أول أمس، في بيان لها “الصيادلة الخواص إلى ضرورة التقيد بوصفات طبية مسبقة لدى بيع الأدوية المضادة لفيروس كوفيد 19″، وتندرج هذه الخطوة في اطار سلسلة من التوصيات التي قدمتها الاتحادية الجزائرية للأدوية التي تضمّ الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة والجمعية الجزائرية للموزعين الصيادلة والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، عقب اللقاء الذي جمعها الأربعاء مع ممثلي وزارة الصناعة الصيدلانية.

وطمأنت الاتحادية الجزائرية للأدوية كافة المواطنين بأنّ “مخزونات المواد الأولية والمستلزمات الطبية والمنتجات تامة الصنع التي تستعمل في صنع الأدوية المضادة لفيروس كوفيد 19 تسمح بتلبية كل الحاجيات لمدة سنة كاملة”، مشيرة إلى أنّ هذه الأدوية تصنع حاليًا من طرف منتجين محليين.

وانتهت الاتحادية الجزائرية للأدوية إلى تجديد تعبئة كل أعضائها من أجل ضمان استمرارية نشاطها وتلبية الطلب فيما يخص المنتجات الصيدلانية.