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2506 شهداء في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
العالم
أكثر من 50 عائلة أبديت بالكامل

2506 شهداء في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

الشروق أونلاين
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2506 شهداء في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2506 شهداء، مع نحو 10400 جريح.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 2450 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال. في حين وصل عدد الجرحى إلى 9200 مصاب.

وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 56 شهيدا، بعد استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلا عن مستشفيات القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 50 عائلة أبيدت بشكل كامل من السجل المدني، بعد استشهاد جميع أفرادها جراء قصف بيوتهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم التاسع. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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