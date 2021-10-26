26 أكتوبر.. افتتاح دورة الترقية الجامعية لرتبة بروفيسور

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الدورة السادسة والأربعين للجنة الجامعية الخاصة بالترشح لرتبة “بروفيسور” وهذا بداية من 26 أكتوبر الجاري .

وخصصت الوزارة أرضية رقمية لإيداع الملفات الخاصة بالترشح لرتبة أستاذ التعليم العالي وهذا لفائدة الأساتذة المحاضرين صنف “أ” المثبتين بهذه الصفة فعليا لمدة خمس سنوات .

وتم تحديد الفترة من 26 أكتوبر حتى 14 نوفمبر لإيداع الملفات عبر الأرضية الرقمية “بروغرس” في حين ستتم عملية دراسة الملفات من 15 إلى 21 نوفمبر وهذا من قبل مديري المؤسسات الجامعية، على أن يتم تقييم ملفات المترشحين عبر المنصة من قبل خبراء اللجنة الجامعية الوطنية من 22حتى 29 نوفمبر ، فيما سيعلن عن النتائج الخاصة بالدورة السادسة والأربعين للجنة الجامعية الوطنية يوم الخميس 2 ديسمبر من السنة الجارية.

وتعتمد دراسة الملفات على مطابقتها لبعض المعايير من بين أربعة اختيارات تم تحديدها من قبل الوزارة للترشح، والتي تتعلق بالمعايير العلمية والأعمال البيداغوجية على غرار التعليم ونشاطات البحث والدروس الموضوعة في المنصة، وخصصت الوصاية سلم تنقيط لكل عمل ولاسيما المقال المنشور في مجلة علمية مصنفة، فضلا عن تأطير ومناقشة أطروحات الدكتوراه أو الماجستير أو الماستر، بالإضافة إلى براءة الاختراع والمنشورات العلمية والكتب والمطبوعات المصادق عليها من طرف الهيئات العلمية، والمشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي .