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رياضة

26 بلدا مُشاركا في ماراطون الصّحراء الغربية

الشروق الرياضي
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26 بلدا مُشاركا في ماراطون الصّحراء الغربية
علم الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية

أُقيمت، الثلاثاء، فعّاليات الطبعة الـ 23 للتظاهرة الرياضية “صحراء ماراطون” بِمخيّمات اللاجئين الصّحراويين.

وشهد الماراطون مشاركة 300 عدّاء ينتمون إلى 26 بلدا من أرجاء العالم، ما يعكس عمق التضامن الدولي مع الشعب الصّحراوي وقضيته العادلة.

وأُعطيت إشارة الانطلاق من ولاية العيون عاصمة الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية.

وتكفّل والي ولاية العيون الغوث ماموني بِرفع ستار التظاهرة الرياضية، فضلا عن رئيس المنظمة الإفريقية للرياضة والعمل إفري ماليك آتور، والأمين العام لاتحاد شبيبة السّاقية الحمراء ووادي الذهب أعلي محمد سالم.

وفي كلمته بِالمناسبة، رحّب الغوث ماموني بِالمشاركين الأجانب الذي جاءوا للتعبير عن تضامنهم مع القضية الصّحراوية. مُشيرا إلى أن هذا الماراطون “أصبح تقليدا رياضيا سنويا ينتظره الجميع، ويؤكّد مدى عمق العلاقات التضامنية مع الشعب الصّحراوي”.

و أضاف أن التظاهرة الرياضية تحمل في طيّاتها عددا من الرسائل الهامّة، في مقدّمتها التأكيد على أهمّية ممارسة الرياضة و دورها في الحفاظ على الصحة، بالإضافة إلى كونها أسلوبا من أساليب التعبير عن التضامن مع القضية الصّحراوية العادلة.

ويتزامن إجراء “صحراء ماراطون” والشعب الصّحراوي يحتفل بِالذكرى الـ 47 لِإعلان الجمهورية العربية الصّحراوية الديمقراطية، الذي يتزامن مع تاريخ الـ 27 من فيفري من كل سنة، حيث تُنظّم التظاهرة في كل مرّة بِحضور وفود أجنبية مُتضامنة مع الشعب الصّحراوي وقضيته العادلة.

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