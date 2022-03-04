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رياضة

26 تقنيا يترشّحون لِرئاسة المديرية الفنية الوطنية

علي بهلولي
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26 تقنيا يترشّحون لِرئاسة المديرية الفنية الوطنية

تقدّم 26 تقنيا بِملفّاتهم إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لِشغل منصب مدير فني وطني.

ومعلوم أن منصب مدير فني وطني شاغر، بعد إقدام “الفاف” في الأيّام القليلة الماضية على تنحية التقني عامر شفيق.

وضمّت لائحة المترشّحين تقنيَين أجنبيَين: الفرنسي سيلفان ماتريسيانو، والإسباني رافائيل حميدي كوادروس (درّب شبيبة الساورة ما بين 2015 و2016). فضلا عن زميلة لهم لكن جزائرية مُمثّلة في التقنية فاطمة الزهراء دوحة.

كما احتوت القائمة على أسماء مدربين سابقين أبرزهم: مزيان إيغيل وعز الدين آيت جودي ومصطفى بسكري.

وقالت “الفاف” في بيان لها نشرته الجمعة، إنها عيّنت لجنة لِدراسة الملفّات التي استلمتها، على أن تفصل في اسم المدير الفني الوطني الجديد، لاحقا.

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