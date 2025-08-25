26 جريحًا في حادث اصطدام حافلة بالجلفة

أسفر حادث مرور وقع فجر اليوم بولاية الجلفة عن إصابة 26 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و56 سنة، وفق الحصيلة النهائية التي قدمتها مصالح الحماية المدنية.

وأوضح البيان أن الحادث نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط جيجل – حاسي الرمل، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمكان المسمى مقطع الوسط باتجاه ولاية الأغواط، ببلدية ودائرة عين الإبل، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية في حدود الساعة 05:10 صباحًا.

وتم تسخير خمس سيارات إسعاف وثلاث شاحنات إنقاذ لنقل الجرحى وإسعافهم ميدانيًا قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.