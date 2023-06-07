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اقتصاد
تستعرض البذور الزيتية والأرز والتوابل

26 شركة هندية في صالون “جزاغرو” للصناعة الغذائية

إيمان كيموش
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26 شركة هندية في صالون “جزاغرو” للصناعة الغذائية
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شاركت 26 شركة هندية في الطبعة العشرين للصالون الدولي للصناعات الغذائية “جزاغرو” بالجزائر العاصمة، بعرض مختلف منتجاتها.
وحسب بيان لسفارة الهند بالجزائر تلقّت “الشروق” نسخة منه، تُقام النسخة العشرون من المعرض التجاري الدولي لإنتاج الأغذية “جزاغرو” ، أحد أهم الأحداث التجارية في قطاع الأغذية الزراعية في الجزائر والذي يقدّم مجموعة واسعة من المنتجات من المواد الخام إلى الآلات، في الفترة من 5 إلى 8 جوان 2023 بقصر المعارض “صافاكس”، بالجزائر العاصمة.
ويُشارك اتحاد منظمات التصدير الهندية “فيو”، وهي منظمة خاصة تم إنشاؤها تحت رعاية وزارة التجارة الهندية لتعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون بين الهند ودول أخرى، حيث يحضر في نسخة “جزاغرو” لهذا العام 26 شركة هندية، وتعرض هذه الأخيرة منتجات متنوعة بقطاعات الصناعة الغذائية، وحلول معالجة صناعة الأغذية وآلات التعبئة والتغليف الأوتوماتيكية والمنتجات مثل الأرز والتوابل والبذور الزيتية والبقول والفاصوليا.
وافتتح سفير الهند لدى الجزائر غوراف أهلواليا الجناح الهندي في القاعة “أ” بحضور ممثل “فيو” ومنظمي المعرض “برومو صالون” في 5 جوان الجاري.
وقُدّرت التجارة الثنائية بين الهند والجزائر بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تساهم هذه التبادلات في زيادة التجارة والاستثمار والتعاون بين الهند والجزائر.

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