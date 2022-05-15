26 صحفية عرضن إبداعاتهن في قصر رياس البحر

احتضن قصر رياس البحر بالجزائر العاصمة، يوم السبت، معرضا بعنوان “تفاصيل فينة بأنامل صحفية” نظمته مجموعة “صحفيات كل صبع بصنعة” بمساهمة الجمعية الوطنية “تراث جزايرنا” والمؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار.

وقبل انطلاق فعاليات المعرض، دعت مديرة المركز الثقافي، فايزة رياش، إلى وقفة ترحم تكريما لروح الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها قناص إسرائيلي يوم الأربعاء الماضي.

إبداعات متنوعة جمعت هذه التظاهرة التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الجزائرية، إبداعات نحو 26 عاملة في قطاع الإعلام اللواتي أثبتن حقا أنهن نساء فوق العادة، حيث تزينت غرف (حصن 23 ) بالكثير من المشغولات اليديوية، والحلويات التقليدية والعصرية، والتطريز، وتصميم الملابس، والمؤلفات مثل الروايات والدواوين الشعرية.

تضمن المعرض أيضا شرحا لتقنيات الطب الصيني وأنواع الحجامة، على غرار الحجامة التجميلية، حيث استقطب عددا كبيرا من الزميلات اللواتي أبدين اهتماما كبيرا بهذا الميدان.

وانتهزت منظمات المعرض، الفرصة للتعريف بالصحفية لويزة صيودة التي شقت طريقها بنجاح في مجال لا يعمل فيه إلا الرجال وهو تلميع البلاط، حيث زاوجت بينه وبين الصحافة.

مداخلات بالمناسبة

تخللت فعاليات المعرض ثلاث مداخلات مهمة، تناولت المداخلة الأولى للصحفية بالإذاعة الوطنية (القناة الأولى) زنية محجوبي، تعدد وتنوع الموروث الثقافي” وتحدثت عن” سر من أسرار نجاح المرأة المبدعة:”.

وحملت المداخلة الثانية، التي قدمتها رشيدة إبراهيمي، الصحفية بالتلفزيون العمومي والأستاذة الجامعية، عنوان “الصحفية الجزائرية امتداد للشهيدة والمجاهدة”، وعنونت أحلام محي الدين، الصحفية بجريدة المساء، مداخلتها بـ” قلم في اليمين وتألق في صنعة اليدين.

دعوة لترسيم المعرض

دعت الصحفيات المشاركات في معرض الإبداع، والزائرات له، إلى ترسيم المعرض، بحيث يصبح موعدا سنويا يجمع الصحفيات من شتى وسائل الإعلام في مكان واحد يتسع لإبداعاتهن الكثيرة ومواهبهن المتعددة التي يخفونها مهنة المتاعب.