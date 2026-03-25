26 يوما من الدراسة أمام مترشحي البكالوريا وماي شهر “الامتحانات البيضاء”

هذه تفاصيل ما تبقى من السنة الدراسية الجارية

رفع مديرو المؤسسات التربوية الستار عن الأجندة النهائية لما تبقى من الموسم الدراسي الجاري 2025-2026، بحيث جرى الإفراج عن “رزنامة الحسم”، وذلك لأجل ضبط المواعيد من جهة ولرسم ملامح الاستنفار الشامل في الأوساط التربوية والعائلية من جهة أخرى، حتى يتسنى للتلاميذ التحضير الجيد لمختلف الاستحقاقات المدرسية من امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي “السانكيام الجديد”، مرورا بامتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” وصولا إلى امتحان شهادة البكالوريا، من دون إغفال باقي المواعيد على غرار الامتحانات التجريبية واختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير.

وفي الموضوع، أبرزت مصادر “الشروق”، أن هذه “الخارطة التنظيمية”، تأتي لتنهي حالة الترقب، وتضع النقاط على الحروف بخصوص مواعيد الامتحانات الرسمية والمحطات التقويمية، في موسم دراسي تميز بالاستقرار والانتظام في ولايات واضطرابات في ولايات أخرى، مما يجعل الرهان اليوم منصبا على جودة النتائج النهائية وتحقيق قفزة في نسب النجاح الوطنية خاصة في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026.

أفريل.. شهر العودة والتقويم القصير

ومن هذا المنطلق، لفتت مصادرنا إلى أن الرحلة الختامية تنطلق يوم الأحد 5 أفريل الداخل، حيث يعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستكمال ما تبقى من المقررات والوحدات التعليمية. ولن يكون أمام الأطقم التربوية الكثير من الوقت لالتقاط الأنفاس، إذ حددت الرزنامة يوم الأحد 19 أفريل المقبل موعداً لانطلاق الفروض الفصلية أو فروض الفصل الثالث. بحيث يمثل هذا التاريخ “جسراً” حيوياً لتقييم مدى استيعاب التلاميذ للدروس قبل الدخول في معمعة الامتحانات النهائية، خاصة وأن الثلاثي الأخير من السنة الدراسية الجارية، يُعد الأقصر زمنياً والأكثر كثافة من حيث المواد المعرفية.

ماي.. شهر “الامتحانات البيضاء” بامتياز

وإلى ذلك، أشارت ذات المصادر إلى أن شهر ماي في الرزنامة الجديدة يبرز كأكثر الشهور ضغطاً، خاصة لتلاميذ الأقسام النهائية. فبينما تُعلن نهاية الدراسة رسمياً لجميع المستويات في 30 أفريل المقبل، يسبق ذلك انطلاق “الامتحانات التجريبية” التي تعتبر المحاكي الحقيقي للشهادات الرسمية الوطنية. وعليه، ففي الفترة الممتدة بين 3 و5 ماي القادم، سيكون تلاميذ السنة الرابعة متوسط على موعد مع “البيام التجريبي”، تزامناً مع انطلاق ماراثون “البكالوريا التجريبية” الذي يمتد من 3 إلى 7 ماي.

ومن ثمّ، فهذه المحطة ليست مجرد تقييم مدرسي، بل هي بمثابة “اختبار نفسي” لوضع التلاميذ في جو الامتحان الرسمي، وتدريبهم على إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الأسئلة الشاملة.

وأما بالنسبة لتلاميذ الأطوار الانتقالية (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، فقد تم حصر اختبارات الفصل الثالث في الفترة ما بين 10 و14 ماي، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التدقيق في النتائج وعقد مجالس الأقسام لتحديد مصير الانتقال.

جوان.. شهر الشهادات الوطنية المدرسية و”الفرصة الأخيرة”

وبالاستناد إلى ما سبق، فإن الأنظار قاطبة تتجه نحو شهر جوان المقبل، حيث المواعيد الكبرى التي تحبس الأنفاس. وقد حددت الرزنامة أيام 19، 20، و21 ماي لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، تليها المحطة الأبرز وهي شهادة البكالوريا التي ستنطلق من 7 إلى 11 جوان 2026.

وبالتالي، فهذه المواعيد المبكرة نسبياً تعكس رغبة الوصاية في إنهاء العمليات الامتحانية قبل اشتداد موجات الحر، وضمان ظروف مريحة للمترشحين والمؤطرين على حد سواء.

ولم تغفل الوزارة عن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث خصصت يومي 22 و23 جوان لإجراء الاختبارات الاستدراكية، وهي “طوق النجاة” الذي يُمنح للتلاميذ المتعثرين لتدارك نقصهم وضمان مقعد في القسم الأعلى.

المحطة الأخيرة.. إمضاء محاضر الخروج

واستخلاصا مما سلف، فإنه وبحلول نهاية شهر جوان، تكون ملامح السنة الدراسية قد اكتملت، لتبدأ الإجراءات الإدارية الختامية. وتختتم الرزنامة المعلنة مسارها يوم الخميس 9 جويلية 2026، وهو الموعد المحدد لإمضاء محاضر الخروج للأساتذة في مختلف الأطوار، إيذاناً ببدء العطلة الصيفية للهيئة التربوية، وطي صفحة عام دراسي حافل بالبذل والعطاء. وختاما، فإن هذه الرزنامة الواضحة تضع العائلات الجزائرية أمام مسؤولية المرافقة النفسية والمتابعة اللصيقة، كما تضع التلاميذ أمام حتمية تنظيم الوقت وتكثيف المراجعة، فالمسافة الفاصلة بين العودة للدراسة وأول امتحان رسمي لا تتعدى الأسابيع، والنجاح اليوم يُصنع في تفاصيل هذه الأيام القليلة المتبقية.