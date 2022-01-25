26.4 مليون شخص في سن العمل بالجزائر

حسب التقرير السنوي حول الديمغرافيا

بلغ عدد السكان في سن العمل بالجزائر نحو 26.4 مليون شخص في جوان 2020، أي ما يمثل 59.6 بالمائة من عدد السكان الإجمالي، حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.

ووفقا للتقرير السنوي الأخير للديوان حول الديمغرافيا في الجزائر، فإن عدد السكان في سن العمل أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة بلغ 26 مليونا و364 ألف و88 شخصا، وبالتالي فإن حصة السكان في سن العمل واصلت انخفاضها لتصل إلى 59.6 بالمائة من إجمالي السكان القاطنة في يوليو 2020 (44.3 مليونا) مقابل60.0 بالمائة في نفس الفترة من 2019.

وفيما يخص حصة السكان الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات (وعددهم 4.66 مليون) فإنها واصلت هي الأخرى انخفاضها، حيث انتقلت من 11.7 بالمائة من عدد السكان الإجمالي في 2019 إلى 11.5 في 2020، أما الشريحة من 5 إلى 15 سنة، فقد عرفت ارتفاعا طفيفا من 30.6 بالمائة في نفس فترة المقارنة لتبلغ 3.82 مليون شخص.

في حين يشكل الأفراد البالغون 60 سنة وما فوق 9.8 بالمائة من عدد السكان الإجمالي في 2020 مقابل 9.5 بالمائة في 2019، وبلغت هذه الشريحة ما مجموعه 4.32 مليون شخص منها 2.94 مليون شخص تفوق أعمارهم سن 65 سنة.

وفيما يتعلق بنسبة الإعالة الديمغرافية، أي معدل مجموع السكان الشباب أقل من15 سنة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، بالنسبة للأفراد في سن العمل، فقد واصل منحاه التصاعدي المسجل مند 2007 ليبلغ 67.8 لكل 100 شخص في سن العمل، ويرجع هذا الارتفاع إلى تزايد عدد الأفراد في فئة أقل من 15 سنة، وبنسبة أقل، في فئة البالغين أكثر من 60 سنة، حسب الديوان. وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية من حيث الجنس، كشف الديوان عن هيمنة طفيفة لفئة الذكور بنسبة 50.7 بالمائة من العدد الإجمالي للقاطنة أي بتعداد 22.42 مليون رجل مقابل 21.83 مليون امرأة.