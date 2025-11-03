2600 محبوس مسجل وطنيا لـ”الدراسة عن بعد”

في طوري الليسانس والماستر بمختلف الشعب والتخصصات

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعد زرب، الاثنين في غليزان، أنه تم إحصاء 2642 مسجل للدراسة عن بعد في طوري الليسانس والماستر عبر الوطن في مختلف الشعب والتخصصات.

ولدى إشرافه رفقة المدير العام لجامعة التكوين المتواصل، البروفيسور يحيى جعفري، وبحضور السلطات الولائية والأسرة القضائية بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل في غليزان على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية للدراسة الجامعية للمحبوسين في إطار جامعة التكوين المتواصل للموسم 2025-2026، أكد زرب أن هذه الدروس تخص نزلاء السجون الذين يتابعون الدراسة الجامعية في الليسانس (2629 نزيل والماستر 13 نزيلا).

كما أشار إلى أن “الموسم الفارط شهد مناقشة 6 مذكرات تخرج لستة طلبة محبوسين في السنة الثانية ماستر عن بعد داخل المؤسسات العقابية وبحضور وإشراف دكاترة جامعيين وفقا للتنظيم المعمول به”، مبرزا أنه “سمح لأهالي المحبوسين بحضور فعاليات مناقشة مذكرات تخرج أبنائهم ومقاسمتهم لهذه اللحظات لتقوية الأواصر الأسرية وتحضيرا لاندماجهم في المجتمع والعودة إلى كنف العائلة، مكللين بشهادات عليا تفتح لهم آفاقا مستقبلية”.

وأضاف ذات المسؤول قائلا: “إن الرفع من المستوى الفكري والتأهيلي للمحبوسين ضرورة حتمية لمكافحة ظاهرة العود، وتزايد عدد المحبوسين المنخرطين في مختلف البرامج والنشاطات يبين بشكل جلي التطور الكبير والجهد المبذول من أجل تحسين مستوى المحبوسين لتحقيق إدماج سلس في الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.

من جهته، أكد جعفري أن “للجامعة دور بارز لكونها أصبحت تقدم خدمة عمومية فيما يتعلق بالمعرفة والبحث العلمي لصالح المجتمع وهي خدمة تنطلق من رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يعتبر الجامعة فضاء للابتكار وخلق الثروة”.

وأضاف جعفري، أن “جامعة التكوين المتواصل أضحت محورا لإشاعة الفكر المقاولاتي وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تحصي تزايدا في عدد الطلبة من نزلاء مؤسسات إعادة التربية بعدما كان العام الماضي 2054 مسجل علاوة على تسجيل خمسة مشاريع ناشئة في مؤسسة إعادة التربية لولاية النعامة، تم قبول مشروعين في حاضنة الأعمال لجامعة النعامة”.