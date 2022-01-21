2608  مادة ممنوعة الاستيراد خلال 2022 إلا بشروط!

الرسم الاضافي المؤقت يتراوح بين 30 و100 بالمائة

استكملت وزارة التجارة وترقية الصادرات إعداد قائمة المواد والسلع المستوردة المعنية بالرسم الاضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني، والتي تضمنت هذه السنة 2608 منتج منشور عبر 65 صفحة، يشملها الرسم بنسب تتراوح بين 30 و100 بالمائة.

وسيستمر تطبيق الإجراء وفق القائمة الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر 2022، والتي شملت الكماليات بالدرجة الأولى والمواد الضارة على غرار الخمر والتبغ، ومنحت امتيازات للمنتجين المحليين واستثناءات للدول التي تربطها اتفاقيات تفاضلية مع الجزائر.

القائمة تشمل المانغا والأناناس والفستق ومعظم الكماليات

وتضمنت القائمة التي اطلعت عليها “الشروق” 17 نوعا من اللحوم الحية لكافة انواع الماشية، وفق مختلف التعريفات الجمركية عادلت نسبة الرسم الإضافي المؤقت المفروض عليها 30 بالمائة، إضافة إلى لحوم الحيوانات المجمدة من مختلف انواع الماشية والتي عادلت 21 صنفا وتقدر نسبة الرسم الاضافي المفروض عليها بـ30 بالمائة.

وتضمنت القائمة أيضا 36 صنفا من لحوم الخروف والطيور سواء المجمدة او الطازجة، حيث عادلت نسبة الرسم المفروضة عليها 70 بالمائة و22 صنفا من أحشاء الحيوانات الصالحة للأكل سواء الخروف او الأبقار او الحصان او الطيور، باستثناء تلك الموجهة لصناعة الدواء، حيث تعادل نسبة الرسم الاضافي الخاص بها 30 بالمائة، كما تضمنت القائمة أحشاء ولحوم الدواجن الصالحة للأكل بمختلف اشكالها المجمدة والطازجة وتتضمن 123 صنفا بما فيها الأرجل وأجنحة الدجاج والصدر وتعادل نسبة الرسم الاضافي المؤقت 70 بالمائة.

تشجيع المنتج المحلي.. واستثناءات للاتفاقيات التفاضلية

وتتضمن القائمة 59 صنفا آخر من أحشاء الحيوانات تعادل نسبة الرسم المفروض عليه 70 بالمائة، و10 اصناف من اللحوم المصبرة والمجففة والمملحة و25 نوعا من الحليب وقشدة الحليب غير المركزة وغير مضافة السكر و8 أصناف من الزبدة والقشدة والزبادي المحلاة بالكاكاو والفواكه، والزبدة والمواد القشدية المستخرجة من الحليب وعجينة الطلي المصنعة من منتجات الحليب والأجبان المتخثرة عبر 12 صنفا والعسل الطبيعي.

وتعادل الرسوم بخصوص هذه المنتجات، حينما تكون مستوردة من بلد تربطنا معه اتفاقية تفاضلية 30 بالمائة ورسوم الدول الأخرى 70 بالمائة، وتضاف للقائمة البطاطا والطماطم الطازجة والبصل وأصناف اخرى من الخضر الطازجة والمجمدة المقطعة إلى شطائر، حيث تعادل رسومها 100 بالمائة، ما عدا البلدان التي تربطنا معها اتفاقية تفاضلية، حيث يخفض الرسم إلى 30 بالمائة.

أما الخضر المقطعة فتعادل رسومها 70 بالمائة، والخضار المصبرة والمجففة والمقطعة والمطهية تعادل رسومها 70 بالمائة، وجوز الهند وبعض اصناف المكسرات والفستق التي تعادل رسومها 30 بالمائة، والتمور والأناناس والأفوكادو والمانغا سواء كانت طازجة أو مجمدة بنسبة رسوم تصل 100 بالمائة.

وتعادل رسوم الحمضيات من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر 100 بالمائة، والعنب الطازج من 1 ديسمبر إلى 31 ماي نفس النسبة، في حين يعادل رسم العنب الجاف 30 بالمائة، إضافة إلى بعض اصناف المشمس والكرز والتفاح.

وتضمنت القائمة منتجات تتعلق بحفظ السمك الموجه للأكل ومكسرات بدون كاكاو بلغت نسبة رسومها 70 بالمائة والشكولاته التي عادلت نسبة رسومها مع البلدان التفاضلية 30 بالمائة وغير التفاضلية 70 بالمائة ومستخرجات العسل والطحين والدقيق والعجائن الغذائية المقطعة والمحشية باللحوم ومنتجات مصنعة من الحبوب، والمنتجات المحسنة للخبز والحلويات، والطماطم والفطريات المصبرة ومختلف اصناف المربى، والحساء.

واحتوت القائمة ايضا على المياه المعدنية والغازية والمحلاة التي عادلت رسومها 70 بالمائة وخمور العنب والمشروبات الكحولية التي عادل رسمها الإضافي 100 بالمائة، وأيضا مختلف انواع السجائر.

واحتوت القائمة على الأواني المنزلية التي تعادل رسومها 60 بالمائة وتجهيزات البناء والبلاستيك والأعمدة بمختلف أشكالها وورق الكارتون الذي بلغ رسمه 30 بالمائة، والحقائب والكراريس والخردوات الكارتونية، وخيط القطن والزرابي النسيجية التي تعادل رسومها 60 بالمائة، وبعض اصناف الملابس والأغطية والكهربائية وأكياس وحقائب التعليب والأحذية بمختلف مكوناتها.

وعادت رسوم السيراميك وبعض قطع تجهيز المنازل 60 بالمائة والأواني المنزلية أيضا وبعض ملحقات الآلات، وبالمقابل تعادل رسوم بعض ملحقات السيارات والدراجات من دون محركات والمقطورة ونصف المقطورة لغير السيارات 30 بالمائة، أما بالنسبة لليخوت والسفن فتعادل رسومها 60 بالمائة.