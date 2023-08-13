2634 مليار.. أموال وفواتير سدّدها الجزائريون من بيوتهم!

أرقام قياسية للدفع الإلكتروني في النصف الأوّل لسنة 2023

حقّق الدفع الإلكتروني في الجزائر أرقاما قياسية خلال سنة 2023، حيث تكشف حصيلة الستة أشهر الأولى عن إجمالي للدفع يعادل 2634 مليار سنتيم، وتضمّ هذه المعاملات تسديد الفواتير والخدمات واقتناء السلع وأيضا استخدام محطّات الدفع الإلكتروني، في حين بلغ السحب عبر البطاقتين البنكية والبريدية 30 ألف و700 مليار سنتيم.

وتكشف أرقام تجمّع النقد الآلي عن إحراز أرقام قياسية خلال السداسي الأول لسنة 2023 في مجال الدفع الإلكتروني، ويتعلّق الأمر بفواتير النقل والتأمين والخدمات الإدارية وبيع السلع والمنتجات الخاصة بالرياضة والترفيه، حيث عادل العدد الإجمالي لهذه المعاملات شهر جوان، على سبيل المثال، 899 ألف و829 معامل بقيمة مالية تعادل 2.019 مليار دينار.

وبلغ حجم التعاملات بالدفع الإلكتروني للعمليات سالفة الذكر في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و30 جوان 2023 بإجمالي 5.508 مليون عملية بقيمة مالية تقدّر بـ12.365 مليار دينار، مع العلم أن الرقم القياسي للدفع الإلكتروني سُجّل شهر ماي المنصرم، في حين أن أعلى نسبة من الدفع الإلكتروني كانت لسداد فواتير الهاتف والأنترنت.

وبخصوص الدفع على محطّة الدفع الإلكتروني، بلغت هذه الأخيرة خلال شهر جوان المنصرم 2.467 مليار دينار، في حين بلغ الرقم الإجمالي لهذه المعاملات طيلة الستة أشهر من السنة الجارية 13.976 مليار دينار.

أما فيما يتعلّق بنشاط السحب على الجهاز النقدي، فقد بلغ 307 مليار دينار شهر جوان الماضي، وهو رقم قياسي منذ بداية السنة، وتشمل العملية السحب عبر موزعات البنوك أو “بريد الجزائر”، في حين بلغ الرقم الإجمالي للمعاملات في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و30 جوان 1408 مليار دينار وأزيد من 85 ألف عملية سحب.

ووفق أرقام “جي مونيتيك”، تم إحصاء، إلى حد شهر جوان المنصرم، 370 تاجر عبر “الويب” منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البيبنكي، كما تم تسجيل، منذ انطلاق الدفع عبر الأنترنت سنة 2016، حوالي 32 مليون و264 ألف و627 عملية دفع إلكتروني، كما أن عدد بطاقات الدفع الإلكترونية المتداولة بلغت أكثر من 15.2 مليون بطاقة بنكية “سي. آي. بي” والبطاقة “الذهبية” لـ”بريد الجزائر.”

ومعلوم أنه تم استحداث تجمع النقد الآلي “جي مونيتيك” سنة 2014، وتتكون هذه الهيئة من 18 بنكا بالإضافة إلى مؤسسة “بريد الجزائر”، والتي يساهم فيها بنك الجزائر كعضو غير مساهم من أجل ضمان مطابقة الأنظمة، وأدوات الدفع والمعايير المعمول بها، حيث يسعى التجمع إلى تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والإشراف على النظام المصرفي، إضافة إلى مراقبة نظام الدفع الإلكتروني من خلال إدارة المعايير والمواصفات والقواعد، وتحديد المنتجات النقدية، البنكية وقواعد تنفيذها ميدانيا وكذلك إدارة أمن المدفوعات.