265 مليار ستدخل خزينة “الفاف” في هذه الحالة

يُمكن للاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يستفيد من غلاف مالي ضخم جدا، في حال تنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين بدلا من أربع أعوام.

والتزمت “الفيفا” بِمنح كل اتحادية كروية مُنضوية تحت لوائها – على غرار “الفاف” – مبلغ 16.8 مليون أورو (أو نحو 265 مليار سنتيم)، كل أربع سنوات. في حال المصادقة على مقترح تنظيم المونديال مرّة كل عامَين. استنادا إلى ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين.

وتُعوّل هيئة الرئيس جياني أنفونتينو على حقوق البث التلفزيوني وعقود الرّعاية (الإشهار) وتذاكر الجمهور، في توفير هذه المنح الخرافية والمغرية وغير المسبوقة. عِلما أن المقترح الجديد يُطبّق بعد مونديال 2026، في حال المصادقة عليه (مازال محلّ جدل).

وكان رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة قد صرّح مُؤخّرا بِأن هيئته تتبنّى قرار “الكاف”، الخاص بِقبول أو رفض تنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين.

وبعدها، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه يُساند “الفيفا”، في مقترحها القاضي بِإقامة مونديال كل سنتَين، وسلك الاتحاد الآسيوي للعبة الدّرب ذاته. بينما رفضت هيئتا أوروبا وأمريكا الجنوبية لكرة القدم تنظيم كأس العالم بِالصيغة الجديدة.

ويضغط الأوروبيون هذه الأيّام من أجل رفض مقترح تنظيم المونديال كل سنتَين، بِحجّة أن المقترح “نفعي” (تجاري) و”يقتل” اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وفي حال إقامة كأس العالم مرّة كل سنتَين، تخسر اتحادات الكرة عبر العالم نحو 7.5 مليار أورو سنويا، استنادا إلى المصدر ذاته. وبِمعنى آخر، تمتصّ الصيغة الجديدة للمونديال جزءا كبيرا من الأرباح التي كانت تحصدها منافسات مثل “البريمرليغ” و”الليغا” و”الكالتشيو” و”البوندسليغا” وغيرها عبر أرجاء المعمورة.