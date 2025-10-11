-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
للتنافس على 3000 مقعد بيداغوجي

266 ألف مترشّح في مسابقة الالتحاق بالتكوين شبه الطبي

الشروق أونلاين
  • 200
  • 0
266 ألف مترشّح في مسابقة الالتحاق بالتكوين شبه الطبي
ح.م
وزارة الصحة

نُظِّمت يوم السبت مسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بالتكوين شبه الطبي، في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية.

وخصّصت هذه المسابقة، حسب ما ذكر به بيان لوزارة الصحة، لفائدة المترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة في جميع الشعب.

وسيستفيد الفائزون في هذه المسابقة من “تكوينٍ متخصصٍ في مجال الاستعجالات الطبية والجراحية. الذي يُعدّ من أهمّ التخصصات الحيوية، لضمان التكفّل الأمثل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية”.

تمديد آجال التسجيل في مسابقة تكوين وتوظيف مساعدي التمريض

وعرفت المسابقة “إقبالا واسعا من المترشحين، حيث تجاوز عددهم 266 ألف على المستوى الوطني. وقد تمّ تخصيص 3000 مقعد بيداغوجي لهذا التكوين، موزّعة على كافة ولايات الوطن”.

“وتأتي هذه العملية ضمن المجهودات الرامية إلى خلق مناصب شغل جديدة، وامتصاص البطالة. من خلال تمكين الشباب من الالتحاق بتكوينات مؤهِّلة، تفتح أمامهم آفاقا مهنية في قطاع الصحة العمومية”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية تطلق خطًا جديدًا نحو هذه الوجهة

الجوية الجزائرية تطلق خطًا جديدًا نحو هذه الوجهة

تداول أخبار وتصريحات كاذبة.. وزارة التربية تُحذر

تداول أخبار وتصريحات كاذبة.. وزارة التربية تُحذر

150 موزع صيدلاني معتمد في حالة توقف عن النشاط!

150 موزع صيدلاني معتمد في حالة توقف عن النشاط!

“في رثاء الإبراهيمي.. عطاف: “ذاكرته ستبقى حيّة فينا ما حيينا”

“في رثاء الإبراهيمي.. عطاف: “ذاكرته ستبقى حيّة فينا ما حيينا”

الفرنسيون يقحمون الجزائر في أزمتهم السياسية الخانقة

الفرنسيون يقحمون الجزائر في أزمتهم السياسية الخانقة

تأكيد على تمسك الجزائر بموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

تأكيد على تمسك الجزائر بموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد