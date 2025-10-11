266 ألف مترشّح في مسابقة الالتحاق بالتكوين شبه الطبي

للتنافس على 3000 مقعد بيداغوجي

نُظِّمت يوم السبت مسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بالتكوين شبه الطبي، في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية.

وخصّصت هذه المسابقة، حسب ما ذكر به بيان لوزارة الصحة، لفائدة المترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة في جميع الشعب.

وسيستفيد الفائزون في هذه المسابقة من “تكوينٍ متخصصٍ في مجال الاستعجالات الطبية والجراحية. الذي يُعدّ من أهمّ التخصصات الحيوية، لضمان التكفّل الأمثل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية”.

وعرفت المسابقة “إقبالا واسعا من المترشحين، حيث تجاوز عددهم 266 ألف على المستوى الوطني. وقد تمّ تخصيص 3000 مقعد بيداغوجي لهذا التكوين، موزّعة على كافة ولايات الوطن”.

“وتأتي هذه العملية ضمن المجهودات الرامية إلى خلق مناصب شغل جديدة، وامتصاص البطالة. من خلال تمكين الشباب من الالتحاق بتكوينات مؤهِّلة، تفتح أمامهم آفاقا مهنية في قطاع الصحة العمومية”، يضيف البيان.