 27 جريحًا في اصطدام حافلتين بقسنطينة

أصيب 27 شخصًا بجروح متفاوتة، تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و65 سنة، إثر حادث مرور وقع مساء أمس على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بمنحدر زواغي سليمان ببلدية عين السمارة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث في حدود الساعة 20:59 من يوم أمس الأحد إثر اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين، إحداهما تعمل على خط عنابة – وهران والأخرى على خط قسنطينة – وهران.

وقد سخّرت الحماية المدنية عشر سيارات إسعاف وشاحنتي إنقاذ لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.