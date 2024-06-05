27 جوان آخر أجل للترشح لامتحانات الترقية بالتربية

المعنيون ملزمون بتقديم ملف مالي بـ7 وثائق

دعت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، جميع مستخدميها إلى إيداع طلبات المشاركة في الامتحانات المهنية للترقية إلى الرتب المستحدثة، بعنوان السنة المالية لسنة 2024، وذلك في آجال أقصاها 27 جوان الجاري، على أن يتم إجراؤها في الـ16 جويلية المقبل على أساس الاختبارات الكتابية.

ولفتت مصالح التمدرس والامتحانات ببعض مديريات التربية للولايات، في مراسلات صادرة عنها في الـ4 جوان الحالي، موجهة إلى رؤساء المصالح، مديري مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومديري المؤسسات التربوية، إلى أن موظفيها مطالبون وجوبا بأهمية الشروع في تقديم “طلبات الترشح” وتأكيدها كتابيا، عن طريق السلم الإداري، لكي يتسنى لهم المشاركة في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية إلى مختلف الرتب العليا، ابتداء من تاريخ الـ4 جوان الجاري وإلى غاية الـ27 منه.

وفي هذا الصدد، أبرزت ذات المصالح المختصة أن المترشحين مطالبون أيضا، بدفع حقوق التسجيل والمقدرة قيمتها المالية بـ400 دينار، عن طريق حوالة بريدية مستعجلة على رقم الحساب الجاري البريدي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لكل الرتب المعنية، في حين تم توجيه تعليمات لمديري المؤسسات التعليمية، لحثهم على ضرورة إرسال “ملفات ترشح” المعنيين وفور استلامها إلى “مراكز الاستقبال” المعينة مسبقا من قبل مديريات التربية للولايات، في آجال محددة سلفا، عن طريق البريد المحمول.

وبخصوص الملف المطلوب للترشح، أفادت المصالح ذاتها بأن الموظف مطالب بجمع سبع وثائق لتسليمها لمدير المؤسسة التربوية العامل بها، ويتعلق الأمر باستمارة الترشح، طلب خطي يبين الرتبة المرغوب الالتحاق بها “يذكر في الطلب تاريخ الميلاد مع ذكر مادة التدريس والعنوان الشخصي ورقم الهاتف، مع ختم مدير المؤسسة”.

كما سيكون المترشح ملزما أيضا بتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من قرار الترسيم أو التثبيت، نسخة من قرار التعيين الحامل لتأشيرة المراقب المالي، نسخة من قرار الإدماج في الرتبة الحالية، وكشف مجمل الخدمات.

وتطرقت مديريات التربية للولايات، بناء على قرارات الفتح المركزية للامتحانات المهنية بعنوان السنة المالية 2024، إلى شروط المشاركة في المسابقة ذات الطابع الوطني، إذ سيتم الترخيص من بين المترشحين المنتمين إلى رتبتي الأساتذة المبرزين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والأساتذة المكونين في التعليم الثانوي، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للمشاركة في الامتحان المهني للظفر برتبة “مفتش التربية الوطنية” بتخصصاتها الـ16.

ويتعلق الأمر باللغة العربية وآدابها، فلسفة، تاريخ وجغرافيا، علوم اقتصادية، رياضيات، علوم فيزيائية، علوم إسلامية، علوم الطبيعة والحياة، هندسة الطرائق، إعلام آلي، اللغة الاسبانية، اللغة الألمانية، اللغة الانجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الأمازيغية، واللغة الإيطالية.

وفي هذا الصدد، أشارت نفس المصالح إلى أنه سيتم فتح المجال للتنافس على نفس الرتبة، وهي “مفتش التربية الوطنية”، أمام ثلاثة تخصصات أخرى، ويخص الأمر فئة المترشحين المنتمين إلى رتبة مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، إلى جانب المترشحين المنتمين إلى رتبة مديري الثانويات، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالإضافة إلى الممتحنين المنتمين إلى رتبة المقتصدين الرئيسيين، الذين يثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويذكر أن المديرية العامة للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية قد أعلنت في منشور وزاري صدر عنها بتاريخ 23 أفريل الفائت تحت رقم 09، عن شروعها في التحضير لبرمجة امتحانات مهنية داخلية لترقية مستخدميها إلى 25 رتبة عليا، والتي ستجرى في الـ16 جويلية المقبل، عقب الانتهاء من تنظيم امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2024.

وإلى ذلك، فقد أبرزت الوصاية في وقت سابق بأن بعض المستخدمين وعقب نجاحهم في الامتحانات المهنية الداخلية، ملزمون بالخضوع “لتكوين متخصص”، قبل الترقية إلى الرتب المستحدثة، في حين تبقى رتب أخرى غير معنية إطلاقا بالتكوين، حيث من المنتظر أن تلتحق مباشرة بمناصبها ورتبها الجديدة.