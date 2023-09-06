27 سبتمبر آخر أجل لإرسال قائمة الحكام الدوليين إلى الفيفا

الاتحاد الدولي يراسل كل الاتحادات الكروية

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم تاريخ 27 سبتمبر الجاري كموعد لإرسال قائمة الحكام الدوليين لسنة 2024.

وفي مراسلة ممضاة من طرف السنغالية فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، أرسلت لجميع الاتحادات الرياضية وعددها 211، لإرسال قائمة حكامها الدوليين قبل تاريخ 27 سبتمبر الجاري على الساعة منتصف الليل.

وفي نفس المراسلة، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، وضعت عديد الشروط أولها أن يكون حكام الساحة المقترحون من مواليد 31 ديسمبر 1998 والحكام المساعدين في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2000 للتأكد من أن لديهم الحد الأدنى من الخبرة، وتحتفظ الفيفا بالحق في مطالبة المرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين ولدوا في عام 1979 أو قبل ذلك، بالخضوع على أساس كل حالة على حدة لتقييمات فنية إضافية بالإضافة إلى فحوصات طبية محددة واختبارات اللياقة البدنية، كما يعتمد ترتيب كل مرشح على النتائج التي حصل عليها في المباريات التي حكمها على المستوى الوطني خلال الـ 12 شهرا الماضية، ويجب أخذها في الاعتبار قبل اقتراح اسمه في قائمة الحكام الدوليين.

كما طالبت الفيفا عدم إدراج المرشحين بحسب الترتيب الأبجدي، باستثناء حكام الفيديو، يجب أن يكون الحكام قد اجتازوا بنجاح اختبار اللياقة البدنية بالإضافة إلى الفحص الطبي بعد 2 جوان 2023.

وتضم قائمة حكام الساحة الدوليين السادة مصطفى غربال، لحلو بن ابراهم، لطفي بكواسة، يوسف قموح، جواد ثوابتي، نبيل بوخالفة، حسام بن يحي، عثمان لمياء، غادة محاط، أما في ما يخص الحكام المساعدين، فهم السادة مقران قوراري، محمد سراج، إبراهيم حملاوي، أكرم زرهوني، حمزة بوزيت، عادل عبان، عبد الرزاق بن ميرة، أسماء فريال، سارة كماد.