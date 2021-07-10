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27 قتيلا و12 جريحا في حادثي مرور بقسنطينة وبرج باجي مختار

الشروق أونلاين
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27 قتيلا و12 جريحا في حادثي مرور بقسنطينة وبرج باجي مختار

قتل 27 شخصا واصيب 12 آخرون في حادثين مرورين خطيرين وقعا الجمعة بولايتي قسنطينة وبرج باجي مختار.

وارتفعت حصيلة الحادث المروري الذي وقع بقسنطينة إلى 18 قتيل و15 جريحا فيما شهدت ولاية برج باجي مختار حادثا مروريا خطيرا أدى إلى مقتل 9 أشخاص.

وكشفت مصالح للدرك الوطني ان حصيلة حادث قسنطينة  ارتفعت الى 18 قتيلا 11 إمرأة و 6 أطفال ورجل.

وكانت ولاية قسنطينة قد شهدت الجمعة، حادث مرور خطير  نتج عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة ذات مقطورة.

وتفيد المعلومات الأولية أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل.

وفي برج باجي مختار قتل 9 أشخاص وجرح شخص واحد في حادث مرور خطير وقع بمنطقة شمال برج باجي مختار وتحديدا في طريق تنزروفت.

الحادث تم تسجيله بعد اصطدام بين شاحنة وسيارة رباعية  الدفع

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