27 مليار سنتيم تمشي على استحياء في أزقّة “سوسطارة”

تستفيد الأندية الجزائرية الثلاثة المُشاركة في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، من جوائز مالية مُعتبرة تُنعش خزائنها.

وبِالجزائر، الخميس، وعلى هامش انعقاد اجتماع للجنة التنفيذية لـ “الكاف”، قرّرت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي رفع مبالغ الجوائز المالية للمنافستَين الوارد ذكرهما أعلاه، بِنسبة قدّرت قيمتها بـ 40%.

ومعلوم أن اتحاد العاصمة هو الفريق الجزائري الوحيد الذي ما زال يخوض الغمار القارّي، حيث يتبارى في نهائي كأس”الكاف” مع نادي يانغ أفريكانز التنزاني، ذهابا خارج القواعد في الـ 28 من ماي الحالي، وإيّابا بِالجزائر في الـ 3 من جوان المقبل.

وجاءت جوائز الأندية الجزائرية الثلاثة كالتّالي:

1- كأس “الكاف”:

اتحاد العاصمة: مليونا (2) دولار في حال إحراز الكأس (نحو 272 مليون دينار/ 27.2 مليار سنتيم)، ومليون دولار (1) في حال خسارته النّهائي.

2- رابطة أبطال إفريقيا:

شباب بلوزداد وشبيبة القبائل: ينال كلّ واحد منهما مبلغ 900 ألف دولار (نحو 122 مليون دينار لِكلَيهما/ 12.2 مليار سنتيم).

أمّا بِخصوص فريق شبيبة الساورة، فهو غير مُدرج ضمن لائحة الجوائز، لِكون مشاركته في كأس”الكاف” تجمّدت مُبكّرا في الدور الثاني. فيما حدّد الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم قيمة الجوائز انطلاقا من دور المجموعات.

وتشكّلت القيمة الجديدة لِجوائز الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم على النّحو التالي:

1- كأس “الكاف”:

– الفائز: مليونا (2) دولار. عِلما أن الجائزة السابقة كانت قيمتها 1.5 مليون دولار.

– الوصيف: مليون (1) دولار.

– الخاسران في نصف النّهائي: 750 ألف دولار.

– الخاسرون في ربع النّهائي: 550 ألف دولار.

– ثالث ترتيب دور المجموعات: 400 ألف دولار.

– رابع تريب دور المجموعات: 400 ألف دولار.

2- رابطة أبطال إفريقيا:

– الفائز: 4 ملايين دولار (نحو 545 مليون دينار/ 54.5 مليار سنتيم)، عِلما أن الجائزة السابقة كانت قيمتها 2.5 مليون دولار.

– الوصيف: مليونا (2) دولار.

– الخاسران في نصف النّهائي: 1.2 مليون دولار.

– الخاسرون في ربع النّهائي: 900 ألف دولار.

– ثالث ترتيب دور المجموعات: 700 ألف دولار.

– رابع ترتيب دور المجموعات: 700 ألف دولار.