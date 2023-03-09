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الجزائر

27 مليون فحص لبعثات الصين الطبية إلى الجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
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27 مليون فحص لبعثات الصين الطبية إلى الجزائر (فيديو)
أرشيف
بعثة طبية صينية في الجزائر

أرسلت الصين إلى الجزائر منذ الاستقلال، 27 بعثة طبية، قدّمت خدماتها الصحية عبر 27 مليون فحصا لفائدة سكان عدّة مناطق من البلاد، حسب ما ذكرته وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وقد ذكرت الوكالة الصينية هذا الرقم، في تغطيتها لدورة تكوينية، قدّمها رئيس بعثة الأطباء الصينيين في سطيف البروفيسور تشو تاو.

وقالت مديرة مستشفى الأمومة والطفولة بسطيف نجاة أخناك بالمناسبة:”شرفتنا (البعثة الصينية) هذه المرة، بتمديد نشاطها إلى الجانب البيداغوجي والتكويني، بعد أن كان نشاطها مقتصرا على الجانب العلاجي والجراحي على وجه الخصوص”.

وأضافت تقول:”أكثر ما يميّز هذه البعثة هو التزامها في العمل، واستعداد أفرادها لنقل خبراتهم الطبية إلى الجزائر”. متابعة:”نرجو أن تكون هذه المحاضرة بداية لتنسيق مع كليّات الطب الصينية لتعميم الاستفادة على طلبة الطب في الجزائر”.

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