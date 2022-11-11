270 شخص تلاعبوا بقوت الجزائريين وعقوبات وصلت إلى 20 سنة

القضاء يصدر أحكامه في قضايا المضاربة غير المشروعة

أوقفت الجهات القضائية عبر الوطن منذ الشروع في تطبيق الإجراءات المتضمنة في قانون المضاربة الجديد، والذي يهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، 270 شخص في أقل من شهرين، تورطوا في قضايا المضاربة في المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، حيث وقعت في حقهم عقوبات مشددة وصلت إلى 20 سنة حبسا نافذا.

وفي تفاصيل الأرقام حسب وزارة العدل، فقد سجلت الجهات القضائية عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 نوفمبر 2022 متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث تمت إحالة المعنيين، على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 23 منهم لمدد تتراوح بين 07 و12 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من خمسمائة ألف إلى مليوني دينار.

وتم إصدار هذه الأحكام، في عدة محاكم بالمجالس القضائية لبسكرة، تمنراست، الشلف، أم البواقي، الجلفة، الأغواط، سكيكدة.

كما سجلت الجهات القضائية، عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى الـ3 نوفمبر متابعات قضائية ضد 38 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة أحيلوا وفقًا لإجراءات المثول الفوري.

بالمقابل، صدرت أحكام بالإدانة والعقوبات بالحبس ضد 37 منهم لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من 700 ألف إلى 3 ملايين دينار جزائري في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، بجاية، غليزان، تمنراست، مستغانم، سكيكدة.

إلى ذلك، أدان قضاة الحكم خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر، 78 شخصا 56 شخصا مضاربا بعقوبات تتراوح بين 4 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: “تمنراست، تيزي وزو، بومرداس، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة، أدرار، الجلفة، تلمسان، الأغواط، البيض، النعامة، سوق أهراس، الوادي، عنابة، بسكرة”.

وفي سياق متصل، سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2022 متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وصدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 76 منهم لمدة تتراوح بين 7 و20 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: باتنة، الوادي، البليدة، تيزي وزو، وهران، تيبازة، البويرة، تمنراست، تبسة، المسيلة، معسكر، ورقلة، بومرداس، تيسمسيلت، ميلة، الشلف.