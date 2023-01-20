2700 مليار سنتيم ميزانية وزارة الثقافة لسنة 2023

خصصت الحكومة مبلغ 2700 مليار سنتيم لوزارة الثقافة ضمن الاعتماد المالية لسنة 2023، حيث قسمت هذه الميزانية على عدة أبواب وقطاعات، منها الكتاب والمطالعة العمومية، التراث الثقافي والإدارة والتسيير.

ووفقا لما أبرزه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تخصيص 700 مليار للفنون والآداب، بينما استفاد مجال الكتاب والمطالعة العمومية من ميزانية قدرت بـ 187 مليار، بينما خصصت ميزانية قدرت بـ 316 مليار لقطاع التراث الثقافي ومثلها للترميم. و1670 مليار للإدارة والتجهيز والتسيير.

ويأتي هذا التقسيم الجديد لميزانية القطاعات تطبيقا للقانون العضوي رقم 15/18 لقوانين المالية، الذي طبق هذه السنة الأول مرة ضمن ما يعرف بميزانية الأهداف بدل ميزانية البرامج التي كان يعمل بها من قبل، حيث تضمن قانون المالية لهذه السنة 5 آلاف صفحة فصل بدقة متناهية في البرامج والاعتمادات المخصصة لكل الوزارات والقطاعات الحكومية.

وترمي هذه الطريق الجديدة إلى ضبط النفقات والتدقيق في الحسابات والاعتمادات المخصصة، بحيث يفترض أن تذهب المبالغ المخصصة مباشرة للقطاعات والمشاريع المعنية، بدل تخصيص اعتمادات مسبقة قبل أن تقرر وجهة صرفها أو المشروع أو القطاع الذي سيستفيد منها.

وسيتعين على وزراء مختلف القطاعات الوقوف على منصة المحاسبة بمجرد نهاية عام 2023 حيث سيتم عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 خلال العام المقبل، وهذا على خلاف ما كان يتم في السنوات الماضية، بحيث كان قانون تسوية الميزانية لا ينزل إلى البرلمان إلا بعد مرور أربع أو خمس سنوات، وتكون عدة تغيرات حدثت خلال هذه المدة، بما في ذلك تغير الوزراء وذهاب الإطارات الأمر الذي يجعل فعل المحاسبة أو حتى المساءلة صعبا، بينما ترمي الطريقة الجديدة في العمل إلى إضفاء المزيد من الشفافية على فعل التسيير وصرف المال العام.